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العروبة يضم المهاجم الأوروغوياني بيرازا

1/23/2024 7:24:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعاقد نادي العروبة مع المهاجم الأوروغوياني فاكوندو بيرازا، في أولى الصفقات الشتوية لمتصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم. حضر توقيع العقد علي مبارك بن عباد رئيس مجلس إدارة نادي العروبة ونائبه علي راشد الملاحي نائب رئيس النادي.

من جهته، رحب علي بن عباد، باللاعب الجديد في صفوف الفريق، لافتاً إلى أن بيرازا يمتلك إمكانات كبيرة وسيكون إضافة حقيقية لتشكيلة المدرب البرتغالي برونو بيريرا المدير الفني لفريق العروبة. يذكر أن العروبة يتصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد 42 نقطة بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق دبا الحصن الوصيف الذي يملك 34 نقطة.

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