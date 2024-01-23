العروبة يضم المهاجم الأوروغوياني بيرازا

(MENAFN
- Al-Bayan)
تعاقد نادي العروبة مع المهاجم الأوروغوياني فاكوندو بيرازا، في أولى الصفقات الشتوية لمتصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم. حضر توقيع العقد علي مبارك بن عباد رئيس مجلس إدارة نادي العروبة ونائبه علي راشد الملاحي نائب رئيس النادي.
من جهته، رحب علي بن عباد، باللاعب الجديد في صفوف الفريق، لافتاً إلى أن بيرازا يمتلك إمكانات كبيرة وسيكون إضافة حقيقية لتشكيلة المدرب البرتغالي برونو بيريرا المدير الفني لفريق العروبة. يذكر أن العروبة يتصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد 42 نقطة بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق دبا الحصن الوصيف الذي يملك 34 نقطة.
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