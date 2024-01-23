Wednesday, 24 January 2024 04:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عجمان يفوز على كلباء بهدفين ودياً

1/23/2024 7:23:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق عجمان فوزاً معنوياً على مضيفه كلباء بنتيجة 2 - 1 خلال المباراة الودية التي أقيمت بملعب كلباء، جاء اللقاء في إطار إعداد كل فريق لاستئناف مباريات دوري أدنوك للمحترفين، أحرز لعجمان سعد الهداني، ووليد أزارو، فيما سجل هدف كلباء المدافع البرازيلي والاس، وأشرك الروماني إيسيالا مدرب عجمان كلاً من الصربي ميلوش والبرازيلي ودودو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN23012024000110011019ID1107758972

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث