عجمان يفوز على كلباء بهدفين ودياً
التاريخ
1/23/2024 7:23:59 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
حقق عجمان فوزاً معنوياً على مضيفه كلباء بنتيجة 2 - 1 خلال المباراة الودية التي أقيمت بملعب كلباء، جاء اللقاء في إطار إعداد كل فريق لاستئناف مباريات دوري أدنوك للمحترفين، أحرز لعجمان سعد الهداني، ووليد أزارو، فيما سجل هدف كلباء المدافع البرازيلي والاس، وأشرك الروماني إيسيالا مدرب عجمان كلاً من الصربي ميلوش والبرازيلي ودودو.
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