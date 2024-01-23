عجمان يفوز على كلباء بهدفين ودياً

حقق عجمان فوزاً معنوياً على مضيفه كلباء بنتيجة 2 - 1 خلال المباراة الودية التي أقيمت بملعب كلباء، جاء اللقاء في إطار إعداد كل فريق لاستئناف مباريات دوري أدنوك للمحترفين، أحرز لعجمان سعد الهداني، ووليد أزارو، فيما سجل هدف كلباء المدافع البرازيلي والاس، وأشرك الروماني إيسيالا مدرب عجمان كلاً من الصربي ميلوش والبرازيلي ودودو.

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