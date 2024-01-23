Wednesday, 24 January 2024 04:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مباراتان في «كأس دبي الفضية للبولو» اليوم

1/23/2024 7:23:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تقام، اليوم، مباراتان ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس دبي الفضية للبولو 2024؛ إحدى بطولات سلسلة كأس دبي الذهبية، في نسختها الـ14، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بمشاركة 4 فرق و((هانديكاب 20 جول)).

وتجمع المباراة الأولى بين فريقي ((الإمارات)) و((بنجاش))، والثانية بين فريقي ((الحبتور)) و((ذئاب دبي كافو)).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN23012024000110011019ID1107758971

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث