مباراتان في «كأس دبي الفضية للبولو» اليوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
تقام، اليوم، مباراتان ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس دبي الفضية للبولو 2024؛ إحدى بطولات سلسلة كأس دبي الذهبية، في نسختها الـ14، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بمشاركة 4 فرق و((هانديكاب 20 جول)).
وتجمع المباراة الأولى بين فريقي ((الإمارات)) و((بنجاش))، والثانية بين فريقي ((الحبتور)) و((ذئاب دبي كافو)).
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