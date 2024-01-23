مباراتان في «كأس دبي الفضية للبولو» اليوم

تقام، اليوم، مباراتان ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس دبي الفضية للبولو 2024؛ إحدى بطولات سلسلة كأس دبي الذهبية، في نسختها الـ14، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بمشاركة 4 فرق و((هانديكاب 20 جول)).

وتجمع المباراة الأولى بين فريقي ((الإمارات)) و((بنجاش))، والثانية بين فريقي ((الحبتور)) و((ذئاب دبي كافو)).

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