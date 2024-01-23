منتخب قفز الحواجز يشارك في بطولة الفرق بالشارقة

يستعد منتخب قفز الحواجز للمشاركة في بطولة الفرق من فئة الأربع نجوم، التي يستضيفها نادي الشارقة للفروسية والسباق غداً. وتندرج هذه المشاركة ضمن استعدادات المنتخب لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز المقررة من 8 إلى 11 فبراير المقبل في منتجع الفرسان الرياضي الدولي بأبوظبي.

وأكد سلطان محمد اليحيائي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية، رئيس لجنة قفز الحواجز، نائب رئيس اللجنة المنظمة لبطولتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس الأمم لقفز الحواجز، أهمية مشاركة المنتخب في مثل هذه البطولات في إطار استعداداته للاستحقاقات القادمة، مشيراً إلى أن فرسان الإمارات حققوا الكثير من المكاسب المهمة من مشاركتهم مؤخراً في منافسات النسخة السابعة من بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز بنادي العين للفروسية والرماية والغولف، والتي أقيمت تحت رعاية ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.

نخبة

وأضاف: ((نبارك هذا التنظيم الاحترافي لإسطبلات الشراع، والصورة المشرفة والمتميزة للبطولة، والتي ترسخ ريادة دولة الإمارات في تنظيم واستضافة البطولات الدولية، كما أن المشاركة المتميزة لنخبة فرسان القفز حول العالم أتاحت فرصة كبيرة لأبطال الإمارات للاحتكاك مع هذه النخبة من الفرسان العالميين، بما وفر لهم فرصة أكبر لإثراء خبراتهم وتطوير قدراتهم قبل مشاركتهم المرتقبة في أولمبياد باريس 2024)).

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