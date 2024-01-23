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استقالة مدرب غامبيا بعد وداع كأس الأمم الأفريقية

1/23/2024 7:23:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

غادر توم سينتفيت مدرب غامبيا منصبه بعد لحظات من خروج فريقه من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم أمس الثلاثاء رغم محاولة الفريق الحصول على مقعد في دور الستة عشر على حساب الكاميرون البطلة خمس مرات.

وقال المدرب البلجيكي البالغ عمره 50 عاما إن عقده يمتد حتى أغسطس لكنه سيرحل بشكل فوري.

وكانت غامبيا التجربة العاشرة للمدرب في تدريب المنتخبات والأنجح حتى الآن في مسيرته. وقاد سينتفيت الدولة الصغيرة الواقعة غرب أفريقيا لبلوغ كأس الأمم لأول مرة قبل عامين في الكاميرون وحقق المنتخب نتائج رائعة بوصوله لدور الثمانية.

وكرر سينتفيت قيادته لغامبيا نحو كأس الأمم في ساحل العاج لكنها خسرت مبارياتها الثلاث في المجموعة الثالثة، رغم تقدمها على الكاميرون 2-1 قبل خمس دقائق من النهاية قبل أن تخسر 3-2 في آخر مبارياتها في دور المجموعات، التي أنهته دون أي نقطة.

وتولى سينتفيت تدريب ناميبيا عام 2008 ليكون أول منتخب يشرف على تدريبه قبل تولي مسؤولية زيمبابوي وإثيوبيا واليمن ومالاوي وتوغو وبنغلادش وترينداد وتوباجو ومالطا قبل الانتقال إلى غامبيا.

وسينتفيت أول مدرب يترك منصبه في كأس الأمم الأفريقية الحالية.


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