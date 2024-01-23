تأهل لدور الـ16 .. منتخب موريتانيا يفجر مفاجأة مدوية ويقصي الجزائر من أمم أفريقيا

فجر منتخب موريتانيا مفاجأة كبيرة وتأهل لدور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه برفقة منتخبي بوركينا فاسو وأنجولا، بينما ودع المنتخب الجزائري منافسات البطولة بشكل رسمي.

فعلى ملعب السلام، تغلب المنتخب الموريتاني على نظيره الجزائري 1 / صفر.

ويدين المنتخب الموريتاني بالفضل في هذا الفوز للاعبه محمد ديلاهي يالي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 37.

وحصد المنتخب الموريتاني أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من البطولة، ليحتل المركز الثالث في المجموعة، بينما توقف رصيد المنتخب الجزائري عند نقطتين في المركز الرابع.

وبات المنتخب الموريتاني ثاني منتخب يتأهل من بين أفضل أربع منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست، بعد منتخب غينيا الذي تأهل في وقت سابق أمس الثلاثاء.

وعلى ملعب شارليس كونان باني، ضمن المنتخب الأنجولي التأهل لدور الـ16 متصدرا للمجموعة بعد فوزه 2 / صفر على منتخب بوركينا فاسو، الذي تأهل هو الآخر كوصيف المجموعة.

وتقدم المنتخب الأنجولي بهدف أحرزه كريستوفر مابولولو في الدقيقة 36 وأضاف زيني كاباكا الهدف الثاني للمنتخب الأنجولي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع المنتخب الأنجولي رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد منتخب بوركينا فاسو عند أربع نقاط في المركز الثاني.





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