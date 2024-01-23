القاهرة.. مدينة الحكايات

القاهرة مدينة لا تشبهها مدينة أخرى، ليست أفضل ولا أسوأ، لكنها مدينة مختلفة، قد تختلف مع أشياء فيها، قد لا تعجبك في بعض أوجهها، قد تتبرم وقد.. وقد.. لكنك إذا أتيتها محباً غادرها عاشقاً، ولن يطول بك الوقت فتحن إليها وتعود، لتصير شرياناً من ملايين الشرايين التي تجري في قلب القاهرة قبل أن تذوب مع السائرين في شوارعها وطرقاتها وداخل مقاهيها ومتاحفها و...

القاهرة مدينة قيل فيها ما لم يقله مالك في الخمر، وما لم تقله قصائد الحب ولم تغنه حناجر كبار المغنين والمغنيات، لقد كتب الشرقيون والغربيون والمستشرقون عن مصر، عن حضارتها وإرثها وتراثها وثقافتها وحكامها وخفة روح الإنسان في بر مصر، فكانوا لا يؤرخون ولا يمدحون بقدر ما يكتبون بحثاً وتفتيشاً عن سر القاهرة، سر مصر، ولقد شغلني سؤال حول مصر طويلاً وفكرت في كتاب يجيب على السؤال: من صنع الآخر؟ من أتى أولاً الإنسان المصري أم مصر؟ مصر هبة النيل أم أن النيل هبة مصر؟

للإنسان المصري طبيعة لا تخطئها العين ولا تلتبس حولها الأذن، تلتقط لهجته سريعاً وسط مئات اللهجات، وتتعرف عليه بسهوله قبل أن يتحدث، ولعل هذا المصري سليل الحضارات وليس الحضارة الواحدة فقط هو قبل أي أمر آخر من يربطك بالقاهرة، فالمدن بأهلها، ولذلك نقول ((مصر منورة بأهلها)) إذا صادقت أو أنست من جانب أهل مدينة خيراً ولطفاً وترحيباً وكرماً فإنك تشعر بحالة واضحة من الحميمية والأمان يربطانك بها، حيث لا شيء يجعلك تأنس مدينة غير مدينتك وتحبها إلا إذا كان لك فيها بيت أو كان لك صديق، فالصديق بيت حقيقي!

إذا كنت في القاهرة وجمعتك طاولة في مطعم أو مقهى أو مكتبة.. فإنه من الطبيعي أن يجتمع حولها المصري والخليجي والفلسطيني والعراقي و.... يتعارفون كلهم للمرة الأولى لكنهم يستشعرون بخيط صداقة قديم يربط بينهم.. وتلك واحدة من أسرار القاهرة، القادرة على تكوين الصداقات ونسج الحكايات بمنتهى البساطة!