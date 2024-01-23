وهم النصر وديمومة السلام

النصر لا يأتي من معركة واحدة، ولا يتحقق بالسلاح دوماً.

والنصر الذي لا يحقق استقراراً ليس نصراً.

وبلاد لا يشعر شعبها بالأمان، في بيته أو مكان عمله أو في الطريق، ليست مكاناً صالحاً للعيش الدائم. ومن يخرج من حرب ليفكر في حرب أخرى يبني ترسانة أسلحة ولا يبني دولة.

نتنياهو في آخر تصريحاته ذهب في ذلك الاتجاه، أسقط الحل السياسي الذي تعهد به لسنوات طويلة، وقال إن دولة فلسطينية لن ترى النور ما دام هو في السلطة، وهذا يعني أن الطريق ما زال طويلاً أمام هذه المعضلة، وأن الحروب أصبحت خياره المناسب، واستشهد بما يحدث الآن في غزة، ووعد من يتبعون خطاه بالاستمرار في تنفيذ خطته حتى يحقق النصر، ولم يتعلم درساً مجانياً قدمه له ((صرصور تل أبيب))، لم يتمعن في مشهد الذين هربوا من المطعم، ولم يتساءل ولو لثانية واحدة عن شعور أولئك الأشخاص الذين افتقدوا الأمن في مجتمع الحرب.

ولم يرجع نتنياهو إلى التاريخ، حتى يتذكر جولدا مائير بغطرستها وموشي دايان بانتصاراته، في السادس من أكتوبر 1973، وكيف تحطمت الأسطورة على ضفة قناة السويس الشرقية، وسجلت الهزيمة الأولى المخزية للجيش الذي لا يقهر، رغم أنه لم تمر أكثر من 6 سنوات على النصر الذي حققته دولته في الخامس من يونيو 1967.

ولم يسترجع نتنياهو أواخر ثمانينيات القرن الماضي، عندما أخرجت الأرض حجارتها وأطفالها، وعجزت الدبابات والبنادق عن مواجهتها، وأخضعت من كانوا مكانه إلى البحث عن حل، ولم يكونوا أقل تشدداً منه، بل أكثر بكثير، لأنهم تلاميذ ((بن غوريون)) وقادة عصابات الإرهاب التي شكلت في الأربعينيات، ومع ذلك ذهبوا بعد بضع سنوات إلى مدريد وأوسلو وكامب ديفيد، وسمحوا لمن كانوا أعداءهم بالعودة إلى الأراضي المحتلة، ولولا الذين نقضوا العهود والاتفاقات لما وصل الأمر إلى هذه الحال التي نشاهدها اليوم.

النصر يأتي سلماً قبل أن يأتي حرباً، فالحرب نصرها طارئ والسلام هو الدائم.