الخبر الكاذب والدمار المؤكد

انعقدت خلال الفترة الفاصلة بين 16 و20 يناير الجاري الأشغال السنوية لمنتدى ((دافوس)) الاقتصادي، وكان على جدول الأعمال عديد المواضيع ذات الأهمية الاستراتيجية لمستقبل الإنسانية.

ودأب المنتدى على نقاش محاور مرتبطة باقتصادات الدول وبالتحديات، التي يواجهها العالم في هذا الخصوص، غير أن مجال اهتمامات هذا المنتدى توسعت وتنوعت لتشمل عديد المجالات الأخرى غير الاقتصادية أو تلك التي لها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على اقتصادات العالم، وهو الأمر الذي يفسر الحضور النوعي الكبير، والمتنوع على المستوى الرسمي.

وكذلك على مستوى المنظمات الإقليمية والدولية في مختلف الاختصاصات، فضلاً عن مشاركة عديد الخبراء في مختلف الاختصاصات، منتدى يتداخل فيه الرسمي بالأهلي والمجتمعي والخبرات، ما جعل منه موعداً سنوياً يصعب على أي دولة أو منظمة التخلف عنه أو جهة على علاقة بالاقتصاد وبتسيير الشأن العام.

وهو لذلك أصبح يشكل إطاراً ملائماً للحوار بين زعماء العالم وبين مختلف المنظمات والخبرات حول التحديات العالمية المستقبلية المشتركة.

وكان يفترض لنسخة سنة 2024 أن تبحث في آليات التجاوز النهائي لجائحة ((كورونا))، ومحاولة رسم خريطة طريق دولية من أجل التصدي المشترك للتحديات المناخية، وتداعيات أزمة الطاقة، ولكن المنتدى ((كشف أن العالم ما زال عالقاً في أزمات لا تنتهي)) .

كما ورد في أحد التقارير الصحفية، ومن هذه الأزمات تطورات ما يجري في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية.

وكذلك الحرب الروسية- الأوكرانية وتداعياتها على القارة الأوروبية ومختلف مناطق العالم، وأيضاً تصاعد التوتر في مضيق تايوان والبحر الأحمر، لكن ذلك لم يمنع من أن أشغال المنتدى وهوامشه كانت إطاراً جدياً لتطارح الأفكار والتقارير المختصة.

وتنشر بمناسبة انعقاد هذا المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي عديد التقارير المختصة والعامة ذات الأهمية القصوى، ومن ذلك تقرير حول الأخطار، التي تهدد العالم على المديين البعيد والقصير.

وتحتل مشكلات التقلبات المناخية والتغيرات في أنظمة الأرض وفقدان التنوع البيولوجي وانهيار النظام البيئي ونقص الموارد الطبيعية قائمة هذه التحديات.

إضافة إلى مواضيع الهجرة غير النظامية، وانعدام الأمن السيبراني، غير أن اللافت هو تركيز التقرير على تحديات مستحدثة كالتداعيات السلبية للذكاء الاصطناعي، والتأثير المتنامي للأخبار الكاذبة والمظللة.

والتي تنتشر على نطاق واسع عبر شبكات الإعلام والتواصل الاجتماعي، وهو ما أسهم ويسهم في توجيه الرأي العام، وتغذية مناخات عدم الثقة بين المجتمعات والسلط القائمة، وتتصدر الأخبار الكاذبة والمظللة بحسب التقرير قائمة المخاطر على المدى القصير.

وجاء في التقرير أن خطورة هذه المعلومات الكاذبة ((لا تستخدم كمصدر للاضطراب المجتمعي فحسب، بل أيضاً للسيطرة والتوجيه من قبل الجهات الفاعلة المحلية وحتى دولياً سعياً لتحقيق أجندات سياسية)).

وقد ازدادت حدة هذه المخاطر على الدول والمجتمعات بالاستعمالات الخاطئة للذكاء الاصطناعي، حيث أضحى من الصعب جداً تمييز الأخبار الكاذبة الناجمة عن استعمالات هذا الذكاء الاصطناعي، وهو ما يزيد الأوضاع غموضاً والتباساً.

الأكيد إذن أن هناك تداعيات سلبية بالجملة لهذه الأخبار الكاذبة سواء كان ذلك على اقتصادات الدول والتجارة العالمية، أو على تماسك ووحدة الدول والمجتمعات، وهو ما يستوجب توخي الحذر والحزم في التصدي لهذه الظاهرة المدمرة، ويتطلب أيضاً تطوير المنظومات التشريعية الوطنية للدول، ويتطلب ثالثاً توفر الحد الأقصى للتعاون الدولي، وتطوير الآليات الضرورية لذلك.

إن التصدي لهذه الآفة لا ينبغي له بحال أن يتحول إلى مصادرة للرأي والحريات، فتخسر بالتالي الدول والمجتمعات حصانة مشروعيتها، وتستنفد تدريجياً رصيدها ومخزونها الديمقراطي، لتبقى الغاية لأولى والأساسية من تدخل الدول هو محاصرة الانحراف واستئصال ((الورم)) عند الاقتضاء حماية للحرية وللديمقراطية، وليس تفويضاً لها.

وفي المقابل يجب على الإعلام والصحافة والاتصال عموماً أن يلعبوا دوراً أساسياً، من خلال تقديم مادة إعلامية ذات مصداقية ومحترمة للمعايير الكونية للعمل الصحفي والإعلامي المهني والملتزم بأخلاقيات العمل الصحفي حتى لا تكون فوضى وسائل التواصل الاجتماعي وتسونامي الأخبار الكاذبة بديلاً للمواطن يستقي منه المعلومات بغثها وسمينها.