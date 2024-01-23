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«ذخائر إماراتية».. هدية الخمسين

1/23/2024 7:23:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan) شكل كتاب ((ذخائر إماراتية)) الذي كان محور مقالنا الأسبوع الماضي، قطعاً طولياً في جدار الزمن مقداره 50 سنة من عمر دولة الإمارات، أماط اللثام عن خزين معرفي وثقافي غاية في الثراء والتنوع، تخللته مواقف وتجارب حياتية جرى تدوينها في سرديات معبرة ومتنوعة، تراوحت بين الفكر والأدب والإعلام والتعليم والجغرافيا والتاريخ والحياة الاجتماعية، شاملة البر بجباله ووديانه ونباتاته وأحيائه. وكذا الأمر كان مع البحر على اختلاف موارده الفياضة. لتتكامل بذلك المحتويات لتحكي قصة توق الإنسان، ابن الأرض، إلى البناء والتقدم، ورفضه أن يعيش طويلاً بين هواجس المآلات المجهولة لتحدي الصعاب، وبين الأمل. فكان الانتصار وازدهر المكان بأهله. والهدف من ((ذخائر إماراتية)) كما جاء في مقدمة كتبها رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الدكتور علي بن تميم، هو تسليط الضوء على ذخائر مكتبة الإمارات، وإعادة تقديمها والتعريف بها، واقتراح مفاتيح ومداخل وزوايا نظر جديدة للتعامل معها والإفادة من مكوناتها، والتذكير بما تتضمنه من طروحات وأفكار وما أثارته من نقاشات، وما خلفته من بصمات. وأريد لهذا الكتاب الجامع للمتون أن يظل منجز الآباء والأجداد حاضراً في كل عمل إبداعي أو جهد أكاديمي يشرع فيه الأبناء لتمكينهم من مضاعفة الجهد والإنجاز كماً ونوعاً. وتجد في كتاب الذخائر، إلى جانب كونه منجزاً مهماً بجزئه الأول، بعداً ربما لم يلتفت إليه البعض، يتناغم مع حكمة التنوع البشري في مجتمع الإمارات، كعامل إثراء إنساني واجتماعي، حسن توظيفه، وهو أن المشاركين في هذا المنجز كانوا مؤلفين مواطنين ومقيمين في الدولة، وقع الاختيار على مؤلفاتهم، ليمثلوا بإسهامهم الجماعي هذا معاني كثيرة، ورسائل أكثر. لقد كان يعلمها جيداً القائمون على هذا المشروع الوطني الكبير. فالشكر بكامل إمارات الرضا لمركز أبوظبي للغة العربية على منجزة ((هدية الخمسين)).

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