بيع 5 ملايين نسخة من لعبة «بال وورلد» في 3 أيام

أعلنت شركة ((بوكيت بير))؛ مبتكرة لعبة ((بال وورلد)) المعروفة بـ((بوكيمون ويذ غَنز))، عبر منصة ((اكس)) (تويتر سابقاً)، أنّها باعت أكثر من 5 ملايين نسخة من لعبتها في ثلاثة أيام فقط.

وتتضمّن اللعبة التي صدرت الجمعة عبر منصة ((ستيم)) للألعاب، صوراً رمزية للاعبين الذين يستخدمون أسلحة هي عبارة عن وحوش مشابهة بصورة كبيرة لشخصيات لعبة ((بوكيمون)) من ((نينتندو)). وأبدى أحد المستخدمين ((ذهولاً)) باللعبة، قائلاً إنها تمتع بإمكانات تجعلها تصبح ((أسطورية)). وتتوفر لعبة ((بال وورلد)) في نسخة تجريبية عبر ((ستيم)) بسعر 27 دولاراً، فيما يواصل الاستوديو الياباني تطويرها آخذاً في الاعتبار آراء اللاعبين.

لكنّ تعليقات عبر منصات التواصل الاجتماعي تشير إلى أنّ الشركة نسخت شخصيات بوكيمون ودمجتها في اللعبة. وتتضمّن ((بال وورلد)) أكثر من مئة شخصية تسمى ((بالز)) يمكن للاعبين التقاطها وجعلها حليفة لهم في مغامراتهم باللعبة، على ما توضح ((بوكيت بير)).

وتشير الشركة أيضاً إلى أنّ اللاعبين يمكنهم القتال بأسلحة مختلفة من الأقواس والرماح الكلاسيكية وصولاً إلى البنادق وقاذفات الصواريخ. ويمكن للمستخدمين إما اللعب ضمن فريق أو التنافس ضد بعضهم.