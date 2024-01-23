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الجيش الأمريكي يقصف إرهابيين في الصومال

1/23/2024 7:23:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الجيش الأمريكي، أمس، أنه شن غارات جوية في الصومال، مطلع الأسبوع الجاري، أسفرت عن مقتل 3 عناصر من حركة ((الشباب)) الإرهابية، المرتبطة بتنظيم ((القاعدة))، مؤكداً أنه ((لم تقع إصابات بين المدنيين)).

وصرحت قيادة الولايات المتحدة في أفريقيا، في بيان، أن الغارات نفذت بطلب من الحكومة الصومالية، وشنت على منطقة نائية، تبعد نحو 35 كيلو متراً شمال شرقي مدينة كيسمايو، ولم يحدد البيان هويات المستهدفين.

جدير بالذكر أن مسلحين يشنون تمرداً منذ 16 عاماً ضد الحكومة الصومالية، فيما يشنون كذلك هجمات واسعة النطاق على كينيا المجاورة، لمشاركة قوات كينية في قوة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال.

وبدأت قوة حفظ السلام، التابعة للاتحاد الأفريقي، وقوامها 19 ألف جندي، انسحاباً تدريجياً من الصومال، بهدف تسليم المسؤوليات الأمنية للقوات الصومالية.

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