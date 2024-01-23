«الأغذية العالمي»: غزة تحت خطر المجاعة

حذر برنامج الأغذية العالمي، أمس، من أن خطر حدوث مجاعة في مناطق بقطاع غزة لا يزال قائماً، مشيراً إلى أن كميات قليلة جداً من المساعدات الغذائية تجاوزت جنوب القطاع إلى شماله منذ بداية الصراع.

وقالت عبير عطيفة، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط ((من الصعب الوصول إلى الأماكن التي نحتاج إليها في غزة، وخاصة في شمال غزة)). وأضافت ((كميات قلية جداً من المساعدات تجاوزت الشطر الجنوبي من قطاع غزة..

أعتقد أن خطر وجود جيوب من المجاعة في غزة لا يزال قائماً إلى حد كبير)). وأشارت إلى وجود ((قيود منهجية على الدخول إلى شمال غزة، وليس فقط على برنامج الأغذية العالمي))، من قبل الجيش الإسرائيلي.

وتابعت قائلة ((إنهم لا يحصلون عليها كثيراً، وليس هناك ثقة أو ضمانة بأن هذه القوافل ستعود مرة أخرى)).

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هذا الشهر، إن السلطات الإسرائيلية تمنعه بشكل منهجي من الوصول إلى شمال غزة لتوصيل المساعدات، مضيفاً أن ذلك أعاق بشكل كبير العملية الإنسانية هناك.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الوكالات الإنسانية خططت للقيام بنحو 29 مهمة في أول أسبوعين من يناير، لتوصيل الإمدادات الأساسية إلى المناطق الواقعة إلى شمال وادي غزة بشمال القطاع.

وأوضح المكتب أنه لم ينفذ منها سوى 24 في المئة فقط إما بشكل كامل وإما بشكل جزئي بما يمثل زيادة كبيرة في حالات المنع مقارنة بالأشهر السابقة. وأضاف ((هذا المنع يحول دون زيادة المساعدات الإنسانية ويزيد بقدر كبير من تكلفة الاستجابة الشاملة)).

وقال ((تظل قدرة الوكالات الإنسانية على العمل بأمان وفعالية معرضة أيضاً للخطر الشديد بسبب القيود طويلة الأجل، التي تطبقها السلطات الإسرائيلية على استيراد المعدات الإنسانية الحيوية إلى غزة)).

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