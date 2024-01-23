ارتفاع منسوب التصعيد على الجبهة الشمالية

تخيم أجواء الحرب على الحدود بين لبنان وإسرائيل، وسط تبادل تصاعد في تبادل النار بين الجانبين، وشهدت تصعيداً، أمس، من خلال استهداف حزب الله قاعدة ميرون ((للمراقبة جوية)).

والتي تبعد قرابة 8 كيلو مترات عن حدود لبنان الجنوبية، وذلك رداً على عمليات اغتيال، نفذتها إسرائيل مؤخراً في لبنان وسوريا، وفق بيان للحزب.

وقال الحزب في بيان، إن مقاتليه استهدفوا، للمرة الثانية، القاعدة الجوية على قمة جبل الجرمق، وذلك رداً على الاغتيالات الأخيرة في لبنان وسوريا، والهجمات المتكررة على المدنيين والمنازل.

وهذه المرة الثانية التي يستهدف حزب الله قاعدة ميرون، التي تضم منشأة عسكرية وأجهزة رادارية تتولى عمليات المراقبة الجوية للطيران الحربي الإسرائيلي.

وكان أعلن قصفها في السادس من الشهر الحالي بعشرات الصواريخ رداً على مقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، في بيروت.

وكرر العديد من المسؤولين الإسرائيليين مؤخراً الحديث عن استعدادات لحرب على الجبهة الشمالية. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أمس ((نحن جاهزون، لا نريد الحرب، لكننا مستعدون لمواجهة أي وضع يحصل في الشمال)).

تبادل يومي

ومنذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر تشهد الحدود اللبنانية- الإسرائيلية تبادلاً يومياً للقصف. وقتل 202 شخص في لبنان، بينهم 147 مقاتلاً في حزب الله و26 مدنياً، وفق حصيلة ((فرانس برس)).

مركز رئيسي

وتعرف قاعدة ميرون بأنها إحدى عيني إسرائيل التي ترى كل شيء، وتعنى بتنظيم وتنسيق وإدارة كامل العمليات الجوية باتجاه سوريا ولبنان وتركيا ‏وقبرص والقسم الشمالي من الحوض الشرقي للبحر المتوسط. وتشكل هذه القاعدة ‏مركزاً رئيسياً لعمليات التشويش الإلكتروني على الاتجاهات المذكورة، ويعمل فيها عدد ‏كبير من نخبة الضباط والجنود الإسرائيليين، وفقاً لتقرير أوردته ((سكاي نيوز عربية)).

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