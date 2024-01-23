لبنان.. «مرفأ بيروت» إلى الواجهة مجدداً

دخل التحقيق في تفجير مرفأ بيروت، مرحلة جديدة مع مرور أكثر من 3 سنوات ونصف السنة على الحادث.

حيث أصدر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت، القاضي حبيب رزق الله، قراراً طالب بموجبه النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، تصحيح الادعاء ضد المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار.

كما ((أوقف)) القاضي عماد قبلان (قبل إحالته إلى التقاعد)، مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة عن البيطار، في ديسمبر 2021، بحق الوزير السابق، علي حسن خليل، بعدما تغيّب الأخير عن جلسة استجوابه في ((قضية المرفأ)). ذلك في خطوة، وصفتها مصادر حقوقية بأنها ((مخالفة للقانون))، واضعة إياها في خانة استكمال محاولات ((تطيير التحقيق)) في ملف المرفأ.

وفيما التحقيق بهذه الجريمة لم يصل إلى أي خيط بعد، قرّر أهالي الضحايا، المتضرّرون من توقف التحقيقات منذ 2021، إحياء الوقفات الاحتجاجية مجدداً، حاملين جراحاتهم، وصور أحبائهم، مطالبين بالعدالة، ومهددين بإبقاء السلطتين السياسية، والقضائية، ((تحت ضغط الشارع))، وسط محاولات مستمرة من أهل القضاء لإخفاء (وهج) الجمر الذي يهدد قصر عدل بيروت في ملف ((انفجار 4 أغسطس)).

جدير بالذكر، أن قضية المرفأ كانت تحركت، في يناير الماضي، حيث عاد البيطار، فجأة، إلى متابعة تحقيقاته، مستنداً إلى ((اجتهاد قانوني))، وادعى على 8 شخصيات بارزة من قادة أمنيين، وقضاة، فتصدت له النيابة العامة التمييزية، وادعى عليه عويدات، بجرم ((اغتصاب السلطة)). من حينه، اتجه الملف إلى مسار معقد، وطويل، لم يُعالج بعد.

ولاحقاً، ((فجر)) عويدات قنبلة قضائية، إذ أخلى سبيل جميع الموقوفين في قضية المرفأ. وعليه، توسعت النقاشات القضائية، مجدداً، حول إجراءات النيابة العامة التمييزية، إذ اعتبرت مراجع قضائية بارزة أن المحقق العدلي (أي البيطار) له الحق بإصدار مذكرات توقيف غيابية، ووحده القادر على وقف تنفيذها، ولا يحق للنيابة العامة التمييزية تجاوز إجراءات المحقق العدلي التي اتخذها سابقاً خلال متابعته للقضية. في المقابل، اعتبرت مصادر قضائية أن إجراءات المحقق العدلي كانت ((مخالفة للقانون))، وبالتالي قررت النيابة العامة التمييزية ((كسر)) الإجراءات، والتدخل في القضية، لتصويبها نحو ((مسارها القانوني الصحيح)).

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