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«نيوهامبشاير» آخر فرص هايلي أمام ترامب

1/23/2024 7:23:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهدت ولاية نيوهامبشاير، أمس، انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري لاختيار مرشحه للسباق الرئاسي الأمريكي، حيث يواجه المرشّح ((الأوفر حظاً))، الرئيس السابق، دونالد ترامب، آخر منافسيه في الانتخابات، حاكم ولاية كارولينا الجنوبية السابق، نيكي هايلي، في نيوهامشير.

ويأمل ترامب أن يوجه لهايلي ((ضربة قاضية))، في سباق الحصول على ورقة الترشح عن الحزب الجمهوري، فيما تسعى هايلي إلى كسب أصوات الناخبين المستقلين، لإلحاق ((هزيمة مدوية)) بترامب

تأتي المواجهة بين المرشحين الجمهوريين، بعد انتصار ساحق حققه ترامب، الأسبوع الماضي، في ولاية آيوا. بينما سيواجه المرشح، الفائز بورقة الحزب الجمهوري، خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية، نوفمبر المقبل، مرشح الحزب الديمقراطي، الذي سيكون على الأرجّح، الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وإذا ما فاز ترامب (77 عاماً)، بالترشح الجمهوري، وقابل المرشح الديمقراطي بايدن (81 عاماً)، فإن المنافسة بينهما ستكون إعادة للانتخابات الرئاسية 2020، بحسب مراقبين.

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