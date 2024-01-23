لندن: الضربات على الحوثيين حققت أهدافها

قالت لندن إن أحدث الضربات التي وجهتها مع الولايات المتحدة ودول حليفة أخرى ضد أهداف حوثية في اليمن، حققت أهدافها.

وفي أحدث رد لها على هذه الهجمات الحوثية على سفن في البحر الأحمر، نفذت القوات الأمريكية والبريطانية ضربات على ثمانية مواقع مختلفة في اليمن بدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا.

جولة جديدة

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن القوات الأمريكية والبريطانية استهدفت بجولة جديدة من الضربات موقع تخزين تحت الأرض تابعاً للحوثيين بالإضافة إلى قدرات صاروخية تستخدمها الميليشيا لمهاجمة الشحن في البحر الأحمر.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للبرلمان إن ((المؤشرات الأولية تظهر أن الضربات دمرت جميع الأهداف المقصودة)).

وأكّد أن لندن ستواصل الردّ على هجمات الحوثيين في حال استمرّت. وقال ((نحن لا نسعى إلى المواجهة))، مضيفاً ((لكن في حال الضرورة، لن تتردد المملكة المتحدة في الردّ في إطار الدفاع عن النفس)). وتابع ((لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح لهذه الهجمات بالمرور من دون رد)).

وتعهد سوناك بفرض عقوبات على الحوثيين، قائلاً ((سنستخدم أكثر الوسائل فعالية المتاحة لنا لقطع الموارد المالية)) عن الحوثيين. وأضاف ((نعتزم الإعلان عن عقوبات جديدة في الأيام المقبلة)) بالتعاون مع الولايات المتحدة.

مغادرة الرعايا

في الأثناء، طلب الحوثيون من مكتب الأمم المتحدة وجميع المنظمات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرتهم مغادرة البلاد خلال مدة لا تتجاوز الشهر.

ورداً على قرار تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، وجهت الجماعة خطاباً إلى مكتب تنسيق الأمم المتحدة وجميع المنظمات الإنسانية وطلبت منه، ومن خلاله، إلى جميع المنظمات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرتهم، إبلاغ جميع المسؤولين والعاملين في المنظمات الأممية من حملة الجنسية الأمريكية والبريطانية الاستعداد لمغادرة تلك المناطق خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً.

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