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ضربات صاروخية روسية على كييف وخاركيف

1/23/2024 7:23:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شنت روسيا، أمس، ضربات ليليلة، استهدفت العاصمة الأوكرانية، كييف، ومدناً أخرى في البلاد، بينها: خاركيف في الشرق، أوقعت ضحايا بين قتلى وجرحى.

فيما أكد مصدر مطلع، أن موسكو أتمت اختبارات الصواريخ المضادة للمسيّرات، مرجّحاً أن تدخل الخدمة قريباً إلى جانب منظومات الدفاع الجوي ((سام)) في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

منشآت إنتاج

وكثفت موسكو ضرباتها في كييف، ومناطق متفرقة في أوكرانيا، حيث أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها ضربت منشآت إنتاج ((صواريخ ومكوناتها وذخائر ومتفجرات))، منوّهة بأنها أصابت أهدافها.

إلى ذلك، صرح مصدر لوكالة ((سبوتنيك))، إن موسكو تعكف على استكمال اختبارات صواريخ صغيرة، مضادة للمسّيرات، مقدراً دخولها الخدمة في المستقبل القريب، مع منظومات الصواريخ الروسية المضادة للمسيّرات التي تعمل في المنطقة العسكرية الشمالية.

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