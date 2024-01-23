ضربات صاروخية روسية على كييف وخاركيف

(MENAFN
- Al-Bayan)
شنت روسيا، أمس، ضربات ليليلة، استهدفت العاصمة الأوكرانية، كييف، ومدناً أخرى في البلاد، بينها: خاركيف في الشرق، أوقعت ضحايا بين قتلى وجرحى.
فيما أكد مصدر مطلع، أن موسكو أتمت اختبارات الصواريخ المضادة للمسيّرات، مرجّحاً أن تدخل الخدمة قريباً إلى جانب منظومات الدفاع الجوي ((سام)) في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
منشآت إنتاج
وكثفت موسكو ضرباتها في كييف، ومناطق متفرقة في أوكرانيا، حيث أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها ضربت منشآت إنتاج ((صواريخ ومكوناتها وذخائر ومتفجرات))، منوّهة بأنها أصابت أهدافها.
إلى ذلك، صرح مصدر لوكالة ((سبوتنيك))، إن موسكو تعكف على استكمال اختبارات صواريخ صغيرة، مضادة للمسّيرات، مقدراً دخولها الخدمة في المستقبل القريب، مع منظومات الصواريخ الروسية المضادة للمسيّرات التي تعمل في المنطقة العسكرية الشمالية.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN23012024000110011019ID1107758954
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.