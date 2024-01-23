مصر تدشّن المفاعل النووي الرابع في «الضبعة»

شهدت مصر، أمس، مراسم ((بدء صب الخرسانة)) بقاعدة المفاعل الرابع في محطة الطاقة النووية، الجاري إنشاؤها في منطقة الضبعة، بالساحل الشمالي الغربي للبلاد، بالتعاون مع شركة ((روساتوم)) الروسية.

حضر مراسم التدشين، عبر تقنية ((الفيديو كونفرانس))، الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والمصري، عبدالفتاح السيسي.

وقال بوتين إن محطة الضبعة النووية، تمثل تتويجاً للتعاون بين روسيا ومصر، واعتبرها واحدة من أهم المشروعات المشتركة مع مصر، كونها ستعزز مجال الطاقة، وستسهم في تطوير الاقتصاد المصري، وإتاحة فرص عمل للمتخصصين، لافتاً إلى أن المحطة ستوفر طاقة نظيفة هائلة لدعم قطاعات الصناعة الحديثة في مصر.

وأكد بوتين أن ((مصر تعد شريكاً استراتيجياً لروسيا، ونعمل على تعزيز العلاقات المشتركة))، مفيداً بأن ((التبادل التجاري مع مصر يشهد تطوراً كبيراً، ولدينا شراكة في مشروعات عديدة في مجالات الطاقة والزراعة)). ودعا بوتين، السيسي، للمشاركة في فعاليات قمة ((بريكس)) المقررة أكتوبر المقبل، آملاً مشاركة مصر في أكثر من 200 فعالية ضمن مجموعة ((بريكس)).

من جهته، أكد السيسي أن ((إنشاء محطة الضبعة النووية في مصر، حدث تاريخي لبلادنا وشعبنا))، مرحباً ببدء المرحلة الثانية الخاصة ببناء الوحدات الخاصة بمحطة الضبعة للطاقة النووية.

وشدد على أن المحطة تمثل أهمية خاصة لمشروعات الطاقة بين القاهرة وموسكو، قائلاً: ((نكتب اليوم تاريخاً جديداً من خلال تحقيق حلم المصريين بمحطة للطاقة النووية السلمية)). وقال إن ((مصر تولي اهتماماً كبيراً لمجالات الطاقة المختلفة، لتعزيز النمو الاقتصادي))، منوّهاً بأن ((محطة الضبعة النووية تفتح صفحة جديدة للعلاقات بين مصر و روسيا)).

في الغضون، علّق الكرملين على الشراكة الروسية- المصرية في الطاقة النووية، قائلاً: ((يستمر تعاوننا مع مصر في مجموعة متنوعة من المجالات وهي شريك مهم للغاية، بما في ذلك في مجال التكنولوجيا المتطورة، وهو أمر مهم للغاية لمزيد من التنمية في مصر)).

وأوضح مدير عام شركة ((روساتوم)) الروسية، أليكسي ليخاتشوف، التي تتولى تشييد محطة الضبعة النووية، أن دورة عمل المحطة تقترب من 100 عام. وطبقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تشيد ((روساتوم)) محطة الضبعة النووية، بأفضل التقنيات، وأعلى معايير الأمان والسلامة عالمياً.

وأكد نائب رئيس شركة ((آتومستروي إيكسبورت)) الإنشائية، التابعة لعملاق الطاقة النووية الروسي ((روساتوم))، نيقولاي فيخانسكي، أن أكثر من نصف عمال البناء في محطة الضبعة النووية من المصريين.

وقال إن ((روساتوم)) بموجب أي عقد أجنبي، لديها التزامات بفتح فرص عمل لمواطني البلد الذي تطلق فيه مشروعاتها. وأضاف: ((نحاول دمج العمال والصناعيين المحليين بفريق العمل في أي مشروع جديد، إن مشاركة العمال المحليين أمر ضروري)).

جدير بالذكر، أن محطة الضبعة النووية تضم أربعة مفاعلات من الجيل (3+)، العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل منها، إذ من المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعا ضمن مزيج الطاقة الكهربائية لمصر.

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