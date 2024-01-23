نتانياهو: المرحلة الثالثة في غزة تستمر 6 أشهر أخرى

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس، إن المرحلة الثالثة من الحرب على قطاع غزة ستستغرق نحو 6 أشهر، بالتزامن اقتراح إسرائيلي على حركة حماس بـ((هدنة لشهرين)) مقابل إطلاق الحركة سراح الأسرى المحتجزين في غزة، وسط تقارير عن خطة أعدتها 5 دول عربية لإنهاء الحرب في غزة، وتمهد الطريق لـ((حل الدولتين)).

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، أمس، عن نتانياهو خلال اجتماع مغلق لمجلس الوزراء الإسرائيلي، أن المرحلة الثالثة من الحرب ستستغرق نحو 6 أشهر.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي أمس، إن إسرائيل لن توافق على اتفاق يسمح باستمرار احتجاز الأسرى في غزة أو بقاء ((حماس)) في السلطة بالقطاع.

وأضاف إن أهداف الحرب لم تتغير، وهي ((تدمير قدرات حماس الإدارية والعسكرية في قطاع غزة وإعادة جميع الرهائن. لن نتوصل إلى اتفاق لإطلاق النار يبقي الرهائن في غزة وحماس في السلطة)). وأضاف ((ليس لدينا ما نوضحه أكثر من ذلك)).

صفقة متعددة

وقال مسؤولون مصريون، إن العديد من المقترحات الإسرائيلية لإطلاق سراح الأسرى، بما في ذلك وقف القتال لمدة شهرين كجزء من صفقة متعددة المراحل تشمل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين المحتجزين في غزة، رفضتها ((حماس)).

ووفقاً لتقرير أورده موقع ((سكاي نيوز عربية))، نقلاً عن صحيفة ((وول تسريت جورنال))، تعمل 5 دول عربية على خطة، من شأنها أن تنهي الحرب في غزة، وتمهد الطريق نحو تنفيذ حل الدولتين، بحسب مسؤولين عرب.

والاقتراح، الذي تم تقديمه إلى إسرائيل عبر الولايات المتحدة، هو أول خطة مشتركة من قبل الدول العربية لإنهاء الحرب.

وقال مسؤولون عرب، إن الخطة العربية تسير في مسار منفصل عن المفاوضات بشأن إطلاق سراح أكثر من 100 أسير إسرائيلي محتجزين في غزة.

وتتناول الخطة التي اقترحتها الدول العربية الخمس ما يجب أن يحدث في غزة في أعقاب الحرب مباشرة.

وترفض الدول العربية طلباً إسرائيلياً بتولي المسؤولية المباشرة عن إعادة إعمار القطاع وأمنه بعد الحرب.

وقال مسؤولون عرب، إن الدول العربية تقترح تدريب قوات الأمن الفلسطينية للمساعدة في إحياء وإصلاح السلطة الفلسطينية، وللمساعدة في نهاية المطاف في تنظيم الانتخابات.

وقال المسؤولون السعوديون والمصريون إن المسؤولين العرب ما زالوا يعملون على الخطة، ويأملون بالانتهاء منها في الأسابيع المقبلة.

أسوأ الخسائر

ميدانياً، قال الجيش الإسرائيلي أمس، إن مقتل 24 جندياً إسرائيلياً في منطقة المغازي الليلة قبل الماضية، مثل يوماً صعباً وقاسياً، وقال نتانياهو ((شهدنا أحد أصعب أيامنا منذ اندلاع الحرب... لن نتوقف عن القتال حتى تحقيق النصر التام)).

ورداً على سؤال بشأن تقارير إعلامية تفيد بأن اتفاقاً لوقف إطلاق النار قيد المناقشة، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، إن أهداف الحرب لم تتغير.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته نفذت عملية واسعة النطاق طوقت خلالها خان يونس.

ووفقاً لمسؤولي الصحة الفلسطينيين، لقي 195 فلسطينياً على الأقل حتفهم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي الموثق إلى 25490 مع وجود آلاف القتلى تحت الأنقاض.وقال مسؤولون فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية المتقدمة تحاصر المستشفيات في الجنوب.

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