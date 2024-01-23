Wednesday, 24 January 2024 04:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


واشنطن ترحّب بمصادقة تركيا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي

1/23/2024 7:23:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

رحّبت الولايات المتحدة بمصادقة البرلمان التركي على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، وهو أمر يعتبره الرئيس الأمريكي جو بايدن "أولوية مهمة"، وفق ما أعلن البيت الأبيض الثلاثاء.

وجاء في منشور لمستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان على منصة إكس "نرحّب بتصويت البرلمان التركي بالموافقة على طلب انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي"، مشددا على أن السويد ستجعل التحالف "أكثر أمانا وقوة".


تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN23012024000110011019ID1107758951

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث