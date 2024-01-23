واشنطن ترحّب بمصادقة تركيا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي

رحّبت الولايات المتحدة بمصادقة البرلمان التركي على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، وهو أمر يعتبره الرئيس الأمريكي جو بايدن "أولوية مهمة"، وفق ما أعلن البيت الأبيض الثلاثاء.

وجاء في منشور لمستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان على منصة إكس "نرحّب بتصويت البرلمان التركي بالموافقة على طلب انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي"، مشددا على أن السويد ستجعل التحالف "أكثر أمانا وقوة".





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