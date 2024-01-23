واشنطن ترحّب بمصادقة تركيا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي

(MENAFN
- Al-Bayan)
رحّبت الولايات المتحدة بمصادقة البرلمان التركي على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، وهو أمر يعتبره الرئيس الأمريكي جو بايدن "أولوية مهمة"، وفق ما أعلن البيت الأبيض الثلاثاء.
وجاء في منشور لمستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان على منصة إكس "نرحّب بتصويت البرلمان التركي بالموافقة على طلب انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي"، مشددا على أن السويد ستجعل التحالف "أكثر أمانا وقوة".
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