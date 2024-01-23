المقبرة ممتلئة على الدوام .. إسرائيليون يتوافدون لتشييع جنود قتلوا في غزة

رغم هطول المطر، سار مئات الإسرائيليين على عجل الثلاثاء بين أشجار الصنوبر وأحواض الزهور الجبلية في المقبرة العسكرية في جبل هرتزل، على مرتفعات القدس، لحضور دفن جنود قتلوا الإثنين في قطاع غزة.

ومُني الجيش الإسرائيلي الإثنين بأكبر خسارة منذ بدء العملية البرية في القطاع حيث قُتل 24 جنديًا من بينهم 21 من جنود الاحتياط. وأقيمت جنازاتهم الثلاثاء.

وقالت هليل وينشتاين، وهي طالبة تبلغ من العمر 22 عاماً جاءت من مستوطنة تقوع بالضفة الغربية المحتلة والتي تبعد نحو 15 كيلومتراً "لم أكن أعرف الميت، لكنّني أشعر كما لو كان أخي... نحن أمّة واحدة ونشعر جميعًا بأنّ هناك ما يربط بيننا. عندما يصاب أحد أفراد الأسرة، نتّحد جميعاً".

وكثير ممن جاؤوا إلى المقبرة ما كانوا يعرفون الجنود القتلى. وقال راز إسحقي الذي جاء للتعبير عن تضامنه "إننا نشعر بالوحدة. يجب أن نظهر للعالم ولأمتنا ما هو مهم، إنها الوحدة".

وتحت خيمة، تجمع الحشد غير المتجانس بين من وضعوا قلنسوة أو قبعات الجنود والنساء المتدينات اللواتي غطين شعورهن، وأخريات بدون غطاء رأس. وبكى الحاضرون وتعانقوا وهم يتابعون كلمات التأبين للجنود الذين اختارت عائلاتهم دفنهم في المقبرة العسكرية الرئيسية المجاورة لقبور شخصيات كبيرة مثل مؤسس الصهيونية تيودور هرتزل أو رئيسة الوزراء غولدا مائير.

أقحوان متعدد الألوان

وعلى القبور المجاورة لقبور الموتى الجدد، ما زال التراب ندياً فقد دُفن كثيرون هنا في الأسابيع الأخيرة.

واندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق شنته حماس في إسرائيل في 7 أكتوبر وأسفر في الدولة العبرية عن مقتل أكثر من 1140 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

وتعهدت إسرائيل القضاء على حماس التي تتولى السلطة في غزة منذ عام 2007، وشنت عملية عسكرية مدمرة واسعة النطاق أسفرت حتى اليوم عن مقتل 25490 فلسطينياً، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال والفتية، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس.

ومنذ بدء العمليات البرية في 27 أكتوبر، قُتل 221 جندياً إسرائيلياً. كما قُتل تسعة آخرون على الحدود مع لبنان.

والمقبرة ممتلئة على الدوام، وشهدت الثلاثاء عدة جنازات، نُظمت تباعاً، كلّ ساعتين تقريبًا. وتصل التوابيت مغطاة بالأعلام الإسرائيلية قبل أن تُحاط بأكاليل من زهور الأقحوان المتعددة الألوان.

وكتب الكانا فيزل (35 عاما) الذي دُفن الثلاثاء، في رسالة تركها لأهله "عندما يموت جندي في القتال، فهذا أمر محزن. لكني أطلب منكم أن تكونوا سعداء. غنّوا وأمسكوا أيدي بعضكم وعبّروا عن مساندتكم لبعضكم البعض". وبين الدموع، علت الأناشيد اليهودية.

وقالت نوريت الطيب وهي زميلة للمتوفى بعد أن صلّت إنّ "إسرائيل كانت مهمّة جدًا لإلكانا، ومن واجبنا أن نكرّمه".

بدورها، قالت أدينا نير "أتيت للتعبير عن دعمي للجنود الذين يحمون بلادنا. هذا صعب، لكننا لا نتخلّى أبدًا عن عائلتنا (إسرائيل). نوقف كلّ ما نفعله ونلبّي النداء".

وخارج المقبرة، تتوافد الحافلات والسيارات تباعاً وتتسبب بازدحام مروري مع هبوط الليل، ويسرع الركاب بالخروج وفتح مظلاتهم للانضمام إلى الجنازة التالية.





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