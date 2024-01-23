«بيت الخير» تطلق حملتها الرمضانية «حق معلوم» بميزانية 59.4 مليون درهم

أطلقت جمعية بيت الخير أمس حملتها الرمضانية الجديدة تحت شعار ((حَقٌّ مَّعْلُوم)) لدعم وإسعاد أكبر عدد ممكن من الأسر المواطنة الأقل دخلاً والفئات الضعيفة والمحتاجة المسجلة في كشوفاتها والبالغ عددها 60 ألف أسرة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته الجمعية في مقر ندوة الثقافة والعلوم في الممزر برئاسة عابدين العوضي المدير العام، وسعيد مبارك المزروعي نائب المدير العام، وميرزا الصايغ، عضو مجلس الإدارة، والسفير بلال البدور، رئيس مجلس إدارة الندوة، وماجد البستكي، ونواف الريسي رئيس وحدة خدمات الدعم المجتمعية في بنك دبي الإسلامي ومحمد بورحيمة مساعد المدير العام.

وأعلن عابدين العوضي عن تخصيص نحو 59 مليوناً و400 ألف درهم لمشاريع الحملة التي تستمر من الأول من رجب وحتى صباح يوم عيد الفطر السعيد، بزيادة قدرها 16 مليون درهم عن إنفاق حملة العام الماضي.

وأوضح أن مشاريع الحملة تتضمن ((المير الرمضاني))، ((إفطار صائم))،((الغارمين))،((زكاة الفطر))، ((مساعدات نقدية شهرية)) و((المساعدات الطارئة)).

وبحسب المتحدث، فإن ((بيت الخير)) ستخصص 6 ملايين درهم لمشروع المير الرمضاني الذي سيتم توزيعه على الأسر المستفيدة من خلال الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الكبرى التي تربطها اتفاقيات شراكة مع الجمعية، وسيكون الاستلام مباشرة من تلك المنافذ باستخدام بطاقة الهوية، وأن القيمة الإجمالية للمساعدات الغذائية لكل أسرة تتراوح بين ألف درهم و3 آلاف درهم.

وأضاف العوضي إن الجمعية ستخصص 7 ملايين ونصف المليون درهم لمشروع ((إفطار صائم)) بواقع 25 ألف وجبة يومياً لتوزيعها على العمال في الخيم الرمضانية والمساجد ومقرات سكنهم، بالاتفاق مع 40 مطعماً، وبإشراف ومتابعة 50 متطوعاً.

وقال: ((ستستأنف الجمعية مشروعها الإنساني الذي يعمل كل عام على إحياء سنة ((إفطار صائم)) من خلال الخيم الرمضانية التي يتم تحضير المزيد منها، وسوف تقدم الوجبات الغنية لإفطار الصائمين من العمال المقيمين بالتعاون مع اللجنة الدائمة للعمال في دبي، والذي من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين منها حوالي 750 ألف صائم)).

كما أعلن المسؤول عن تخصيص مليوني درهم لزكاة الفطر، و4 ملايين لمشروع تسديد مديونيات الغارمين، عطفاً على 6 ملايين و900 ألف درهم للمساعدات النقدية الشهرية، و33 مليوناً للمساعدات الطارئة.

كما كشف عن خدمة إلكترونية جديدة بعنوان ((ساعد تسعد))، تمت إضافتها ضمن تطبيق ((بيت الخير)) الذكي للتبرع بالمواد الغذائية، وتسمح بمشاركة المتبرع في اختيار المحتاج الذي يود مساعدته، بتحديد قيمة الدعم الغذائي الذي يرغب بتقديمه له، من 300 إلى 900 درهم، لتقوم الجمعية بإيصاله إليه.

مساعدات طارئة

من جانبه ذكر سعيد مبارك المزروعي، نائب المدير العام أن ((بيت الخير)) رصدت ما يزيد على نصف ميزانية الحملة للمساعدات الطارئة لرفع الكرب والمعاناة عن أكبر عدد من المحتاجين والذين يمرون بظروف صعبة، تنغص عليهم موسم الصوم وأجوائه الاجتماعية.

كما خصصت 4 ملايين درهم لإطلاق سراح أكبر عدد ممكن من المواطنين الغارمين رجالاً أكانوا أم نساءً، ممن حبسوا بسبب مديونيات لم يستطيعوا تسديدها، وذلك بعد تسوية أوضاعهم مع المؤسسات العقابية الإصلاحية ليعودوا إلى بيوتهم وأسرهم وذويهم في هذه الأيام المباركة، ويقضوا ما تيسر لهم من أيام رمضان.

تقنيات تحصيل

و قال محمد علي بو رحيمة، مساعد المدير العام إن الجمعية اعتمدت أحدث التقنيات التي تستخدمها في جمع التبرعات، وأعلنت أنها بدأت في استبدال الحصالات بنظيراتها التقليدية، والتي تعمل باستلام الصدقات بلمس شاشة الحصالة بالبطاقات البنكية والائتمانية.

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