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«تريندز» يؤكد أهمية مراكز الفكر والبحث العلمي ويعزز شراكاته الدولية

1/23/2024 7:23:55 PM
(MENAFN- Al-Bayan) اكد مركز ((تريندز)) للبحوث والاستشارات أهمية مراكز الفكر والبحث العلمي ودورها في التعاون البحثي بين المؤسسات المتخصصة. جاء ذلك على هامش اختتام مركز ((تريندز)) سلسلة حوارات بحثية في جنيف بسويسرا مع ثلاثة مراكز بحثية تعليمية، وهي مدرسة جنيف للدبلوماسية والعلاقات الدولية (GSD)، برئاسة الدكتور كولوم مورفي، ومركز أبحاث السياسات بجامعة الأمم المتحدة (UNU-CPR)، برئاسة الدكتور آدم داي، ومركز المدن العالمية (Global Cities Hub)، برئاسة آنا ثوي دوان. وفي هذه الحوارات، ناقش باحثو ((تريندز)) مع مسؤولي هذه المراكز آفاق التعاون المشترك في مجال البحث العلمي، بما يساهم في تعزيز الشراكة بين المؤسسات البحثية، وتبادل الخبرات والرؤى، وتطوير قدرات البحث العلمي، ودعم جهود التنمية المستدامة. وفي جلسة حوارية مع مدرسة جنيف للدبلوماسية والعلاقات الدولية، ناقش باحثو ((تريندز)) فرص التعاون في مجال العلاقات الدولية والشؤون الدبلوماسية، وتنظيم ندوات وورش عمل مشتركة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتوفير فرص تدريبية للطلاب والباحثين من كلا الجانبين. وحول سلسلة الحوارات التي أجراها باحثو ((تريندز)) والتي شملت 7 مراكز بحثية وفكرية وأكاديمية، أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز ((تريندز)) للبحوث والاستشارات، أهمية التعاون البحثي بين المؤسسات المتخصصة، لما يمثله من فرصة لتبادل الخبرات والرؤى، وتعزيز القدرات البحثية، ودعم جهود التنمية المستدامة. وقال الدكتور العلي: ((يحرص مركز تريندز على التعاون مع المؤسسات البحثية الرائدة، بما يساهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، وتعزيز مكانته كمؤسسة بحثية رائدة في المنطقة والعالم)). وأضاف إن هذه ((الحوارات البحثية تمثل خطوة مهمة في تعزيز التعاون البحثي بين تريندز والمؤسسات البحثية الدولية، ودعم جهود البحث العلمي في خدمة المعرفة ودعم التنمية المستدامة)). أهداف مشتركة وقال الدكتور كولوم مورفي: ((سعداء بهذه الفرصة للتعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، الذي يعد من المؤسسات الرائدة في مجال الدراسات الاستراتيجية. ونتطلع إلى العمل مع المركز في مجالات مختلفة، بما يساهم في تحقيق الأهداف المشتركة)). وفي حوار باحثي ((تريندز)) مع مركز أبحاث السياسات بجامعة الأمم المتحدة، تمت مناقشة آفاق التعاون في مجال الدراسات والتدريب واستطلاعات الرأي، وإمكانيات التعاون في مجال استطلاعات الرأي. وقال الدكتور آدم داي: ((يسعدنا التعاون مع تريندز، لما يتمتع به من خبرة طويلة في مجال الدراسات والبحوث، وقدرته على تقديم رؤى صائبة حول القضايا الإقليمية والدولية)). وفي حلقة نقاشية مع مركز المدن العالمية، تم استعراض دور البحث العلمي في استشراف الأحداث وتحليلها، وسبل وفرص التعاون بين الجانبين في هذا المجال. وقالت آنا ثوي دوان: ((يمثل البحث العلمي أداةً مهمةً للمدن في مواجهة التحديات المستقبلية، حيث يساعد على تطوير الحلول المبتكرة وتحسين جودة الحياة)). وكان باحثو مركز ((تريندز)) قد أجروا أيضاً حوارات بحثية مماثلة مع أربع مؤسسات ومراكز بحثية عالمية في جنيف، وهي منظمة التجارة العالمية (WTO)، ومركز جنيف للسياسة (GCSP)، ومركز جنيف للحوكمة (DCAF)، ومعهد جنيف الدولي لأبحاث السلام (GIPRI). كما شارك باحثو تريندز في المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، والاجتماع السنوي لمؤسسة ((غريك هاوس دافوس))، ضمن الفعاليات المصاحبة، ونظم المركز كذلك مائدة بحثية مستديرة بالتعاون مع التحالف البرلماني الدولي من أجل الأخلاقيات العالمية، تحت عنوان ((من أجل ترسيخ التسامح والسلام العالمي.. رؤى فكرية))، شارك فيها عدد من قادة المراكز البحثية والفكرية العالمية. والتقى على هامش المنتدى أيضاً عدداً من المسؤولين والمفكرين مستعرضاً معهم سبل التعاون البحثي.

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