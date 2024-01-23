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«إيدج» تعرض 3 أنظمة جديدة غير مأهولة جواً وبراً

1/23/2024 7:23:55 PM
(MENAFN- Al-Bayan) كشفت ((إيدج))؛ إحدى مجموعات التكنولوجيا المتقدمة الرائدة عالمياً في قطاع الأنظمة غير المأهولة والمستقلة، في أول أيام معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة ((يومكس))، ومعرض المحاكاة والتدريب ((سيمتكس)) 2024، عن ثلاث مركبات جديدة ومبتكرة يتم التحكم فيها عن بُعد. وتعمل ((إيدج)) على تحفيز وتسريع خبرات وتكنولوجيا الأنظمة المستقلة التي يتم تصميمها وتصنيعها في الدولة، لتلبية المتطلبات المتطورة لعملائها الدوليين. وقد تم تصميم المنصات الحديثة خصّيصاً لتتناسب مع العمل في بيئات متطلبة، وهي تُغطّي مجالات الاستخبارات التكتيكية والمراقبة والاستطلاع والدعم اللوجستي. وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة: ((يعتبر يومكس حدثاً عالمياً رائداً في قطاع الأنظمة غير المأهولة، ومنصة مثالية لمجموعة ((إيدج)) كي تعرض مجموعتها الحديثة من الحلول المتقدمة والمستقلة التي يتم التحكم فيها عن بعد)). وقد تم تصميم ((GY300)) للإقلاع والهبوط القصير على الأراضي الوعرة وغير المجهزة، وهي عبارة عن طائرة غير مأهولة منخفضة الصيانة وعالية الموثوقية وقادرة على نقل حمولة 300 كجم بتكلفة تشغيلية منخفضة. أما ((BUNKER PRO)) فهي مركبة برية غير مأهولة مجنزرة وعالية الأداء، تنفذ عمليات مستقلة مثل المراقبة عن بعد، والاستكشاف، والسير ضمن قافلة، وتحديد الأهداف، والدوريات الخارجية. كما أن ((M-BUGGY)) عبارة عن مركبة برية غير مأهولة ومدولبة ومتعددة التضاريس.

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