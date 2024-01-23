تايلاند تشارك بـ 3 فرق في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية

أكدت الشرطة الملكية التايلاندية، مشاركتها في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024 الذي سيعقد في الثالث من فبراير المقبل في مدينة الروية بإمارة دبي، بثلاثة فرق، بينها فريقان للعنصر الرجالي وفريق للعنصر النسائي.

وأفادت أن التحدي يعتبر فرصة للتعرف على الثقافات المختلفة وتكوين صداقات جديدة من أعضاء الفرق التكتيكية ((سوات)) حول العالم، إلى جانب بناء علاقات جيدة بين الوكالات الدولية لتعزيز التعاون المستقبلي.

وبينت الشرطة الملكية التايلاندية، أن الفرق الثلاثة استعدت للمشاركة في التحدي من خلال توزيع المسؤوليات بين أعضائها الذين هم في الأصل ضباط شرطة وأعضاء فرقة التدخل السريع، وليسوا رياضيين.

وأوضحت أنه تم اختيار المشاركين من مختلف وحدات العمليات الخاصة التابعة للشرطة، فيما يقوم المدربون في الشرطة بإعداد المعلومات حول المنافسات، وتفاصيل كل تحدي من أجل الاستعداد له. وقالت: ((لا نتوقع أن تكون مهاراتنا شيئاً مميزاً في هذه المسابقة لكن سنشارك لإظهار قدراتنا، ومراقبة الفرق الأخرى والتعلم منها، لتطوير وتعزيز فريقنا)).

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