«الوطني» يناقش خطة عمل دور الانعقاد العادي الأول

ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها، الذي عقدته، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، خطة عمل اللجنة، واعتمدت نصوص الموضوعات العامة، التي ستتبناها خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر. وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة الدكتورة مريم عبيد البدواوي مقررة اللجنة، وآمنة علي العديدي، وحميد أحمد الطاير، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، ونجلاء علي الشامسي أعضاء المجلس.

كما اطلعت اللجنة خلال الاجتماع على عرض الأمانة العامة المقدم ضمن برنامج إثراء، الذي يبين اختصاصات اللجنة والوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية ذات الصلة بعمل اللجنة، وأبرز المفاهيم والمصطلحات والتشريعات والاتفاقيات، التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة، إضافة إلى رؤية الدولة واستراتيجيتها وأجندتها الوطنية، والخطط الاستراتيجية للجهات الاتحادية في قطاعات التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام.

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