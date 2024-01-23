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هزاع بن زايد: «يومكس» و«سيمتكس» يرسّخان ريادة الإمارات عالمياً في الروبوتات والذكاء الاصطناعي

1/23/2024 7:23:55 PM
(MENAFN- Al-Bayan) تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، انطلقت، أمس، فعاليات الدورة السادسة لمعرضي ((يومكس)) و((سيمتكس)) (2024)، اللذين يقامان خلال الفترة من (23) إلى (25) يناير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ((أدنيك))، بمشاركة 214 شركة من 35 دولة حول العالم. وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، في تغريدة على حساب سموه على منصة ((إكس))، ((أن فعاليات معرضي ((يومكس)) و((سيمتكس)) والمؤتمر المرافق لهما، ترسخ ريادة الإمارات عالمياً في مجال الأنظمة غير المأهولة والروبوتات والذكاء الاصطناعي)). ودون سموه على المنصة أمس: ((فعاليات معرضي ((يومكس)) و((سيمتكس)) والمؤتمر المرافق لهما، ترسخ ريادة الإمارات عالمياً في مجال الأنظمة غير المأهولة والروبوتات والذكاء الاصطناعي، وفي ظل المبادرات الجديدة الداعمة للشركات الناشئة، تزداد مساهمة الشباب ويتعزز دور الابتكار في التنمية الاقتصادية)). افتتاح وافتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فعاليات الدورة السادسة للمعرضين بحضور معالي محمد بن مبارك فاضل المزروعي وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع. واللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، واللواء الركن مبارك سعيد بن غافان الجابري رئيس اللجنة العليا المنظِّمة للمعرضين، وحميد مطر الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، وعدد كبير من ضباط وزارتي الدفاع والداخلية ومن المسؤولين من القطاعات الحكومية والخاصة ومن أعضاء السلك الدبلوماسي، وشخصيات رفيعة المستوى من رؤساء الوفود الدولية المشاركة في هذا الحدث. وقام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، بجولة تفقدية في أجنحة المعرضين، اطلع خلالها على أبرز الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب، وتقنياتها المختلفة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، كالطائرات بدون طيار، والتطبيقات المستقلة، والروبوتات، والأنظمة متعددة الاستخدامات في المجالات الدفاعية، والمدنية، والتجارية، والطبية، بالإضافة إلى أحدث الابتكارات الجديدة في هذه الأنظمة، والأطر والمعايير الأخلاقية لاستخدامها في خدمة الإنسانية، ودعم مسارات التنمية المستدامة. وشملت زيارة سموه عدداً من الأجنحة الوطنية مثل جناح ((مسابقة تحدي البرمجة)) التابع لوزارة الدفاع وجناح ((مجموعة الذهبية الدولية IGG)) وجناح ((كاليدوس)) وجناح مجموعة ((إيدج)) إلى جانب زيارة جناح SDLE NexGen الإسبانية. وعلى هامش افتتاح سموه للمعرضين، قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية: ((تشهد دولة الإمارات بفضل دعم قيادتها الرشيدة وتوجيهاتهم السديدة، تطوراً متنامياً ومستمراً في قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية، وإن هذا الدعم اللامحدود والاهتمام الدائم بتنمية قدرات وكفاءات قواتنا المسلحة، يعكسان عمق الحرص والرؤية الثاقبة لقيادتنا، ليتجلى هذا التوجه الاستراتيجي في معرضي ((يومكس)) و((سيمتكس)) اللذين يجسدان روح الابتكار والتطور)). وأضاف سموه: ((يعزز معرضا يومكس وسيمتكس مكانة الإمارات دولةً رائدة في مجالات الدفاع والأمن على المستويين الإقليمي والعالمي، بما يطرحانه من حلولٍ مبتكرة تعزز ترسيخ الأمن والاستقرار الدوليين لمستقبلٍ أكثر إشراقاً وازدهاراً)). وتشهد الدورة الحالية من معرضي يومكس وسيمتكس، اللذين تنظمهما مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع، ومجموعة إيدج الشريك الاستراتيجي، نمواً استثنائياً من حيث المشاركة، إذ تشارك 214 شركة، بزيادة قدرها 19 % مقارنة بالدورة السابقة، كما تمثل تلك الشركات 35 دولة منها 11 دولة تشارك للمرة الأولى. ويساعد المعرضان على تعزيز ودفع الابتكار المحلي وتطوير الأعمال من خلال 72 شركة محلية تمثل نحو 34 % من إجمالي الشركات المشاركة، بالإضافة إلى ذلك زادت مساحة العرض الإجمالية في الدورة الحالية بنسبة 15 % لتصل لأكثر من 30 ألف متر مربع. ابتكارات تقنية وتتضمن فعاليات المعرضين مجموعة واسعة ومتنوعة من الابتكارات التقنية المثيرة والمذهلة والتي تدعم القطاعات المدنية، بما في ذلك النقل والبناء والتصنيع والطاقة والاقتصاد، بالإضافة للعديد من الصفقات التي سيتم إبرامها في القطاع المدني، وسيتم تقديم جوائز خاصة تقديراً لأفضل الابتكارات وأكثرها إفادة في كل قطاع. 5 مبادرات وتشهد الدورة الأضخم والأكبر لمعرضي (يومكس وسيمتكس) إطلاق خمس مبادرات جديدة لأول مرة منها العروض البحرية والبرية الحية في المنصة الرئيسة لمركز المعارض وفي منطقة مارينا أدنيك، بالإضافة للعروض الجوية الحية في تلال سويحان التابعة لمدينة العين. كما سيجري إطلاق (يومكس التجارية) التي تشكل منصة يمكن فيها للشركات المدنية والعسكرية على حد سواء، من عرض أحدث تقنياتها ومنتجاتها وخدماتها، وتبادل الأفكار والرؤى التطويرية المبتكرة. وسيوفر المعرضان الفرصة أمام المبرمجين من مواطني الدولة، للمشاركة في تحدي البرمجة الذي تنظمه وزارة الدفاع لأبناء الوطن لإبراز مهاراتهم وقدراتهم على الابتكار والإبداع في مجال الأنظمة غير المأهولة. وستتاح الفرصة أمام الشركات العارضة والمتخصصين التعرف على مزايا منصة (يومكس نكست جين) الرائدة والمخصصة للشركات الناشئة للتواصل مع المهنيين من الدرجة الأولى، وتشكيل شراكات استراتيجية، والوصول إلى فرص استثمارية قيّمة. صفقات ((الدفاع)) في سياق متصل، أعلن مجلس التوازن، الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع، عن توقيع 5 صفقات مع شركات محلية ودولية بقيمة إجمالية بلغت 971 مليون درهم إماراتي. وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في ختام اليوم الأول من معرضي الأنظمة غير المأهولة ((يومكس)) والمحاكاة والتدريب ((سيمتكس)) في دورته السادسة، بحضور زايد سعيد المريخي، وماجد أحمد الجابري، المُتحدثين الرسميين باسم المجلس، وسعيد بن خادم المنصوري، مستشار المعارض الدفاعية بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية. وتفصيلاً، بلغت صفقات العقود والمشاريع للشركات المحلية 3 صفقات، بقيمة 899 مليون درهم، إضافة إلى صفقتي عقود دولية بقيمة 72 مليون درهم. وأوضح زايد المريخي، أن الصفقات المحلية لصالح وزارة الدفاع لليوم الأول من المعرضين، شملت التعاقد مع شركة ((ريسورس إندستريز)) لشراء بندقية إعاقة الطائرات المسيرة بقيمة 10 ملايين درهم، والتعاقد مع شركة ((إنترناشيونال جولدن جروب)) لشراء أنظمة طائرات مسيرة وتقديم خدمات الدعم الفني والتدريب لمدة 5 سنوات بقيمة 874 مليون درهم، إضافة إلى التعاقد مع شركة ((الياه للاتصالات الفضائية)) ((الياه سات)) لتوفير حيز ترددي بقيمة 16 مليون درهم. من جانبه، قال ماجد أحمد الجابري، إن الصفقات الدولية لليوم الأول من معرضي ((يومكس وسيمتكس 2024))، شملت التعاقد مع شركة ((إلكترونيات الطيران الكندية)) (CAE) لتقديم خدمات الدعم لمشبهات مركز التدريب بقيمة 49 مليون درهم، والتعاقد مع الشركة الوطنية الصينية لاستيراد وتصدير تكنولوجيا الطيران ((كاتيك)) لشراء أنظمة دفاعية لمقاومة الطائرات المسيرة بقيمة بلغت 23 مليون درهم. ريادة عالمية وقال المريخي: يعكس معرضا ((((يومكس وسيمتكس 2024)) ريادة دولة الإمارات عالمياً في مجال الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب، إضافةً إلى الأهمية التي يمثلها قطاع الأنظمة غير المأهولة والإمكانيات التي تمتلكها الصناعات المحلية في هذا القطاع، مؤكداً على توجهات مجلس التوازن نحو تعزيز أوجه التعاون المشترك بين كبرى الشركات المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية محلياً وعالمياً، لتحقيق التقدم ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها هذا المجال.

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