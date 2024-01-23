نهيان بن مبارك: الإفادة المثلى من قدرات المواطنين طريق للتنمية

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن تركيز الصندوق على توفير الوظائف أمام أبناء وبنات الدولة إنما يعكس الالتزام القوي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بضرورة الأخذ بكل ما من شأنه تحقيق الإفادة المثلى من قدرات جميع المواطنين، باعتبار أن ذلك هو الطريق الأكيد إلى التنمية الشاملة والمستدامة.

حيث حدد صاحب السمو رئيس الدولة، عدداً من الموجهات الوطنية الرئيسية في مسيرة الدولة، كي يلتزم بها الجميع ويعمل على تحقيقها، وفي مقدمتها توفير فرص العمل المناسبة لجميع أبناء وبنات الوطن، وربط ذلك باحتياجات الدولة وطموحات المجتمع.

جاء ذلك خلال افتتاح معاليه، أول من أمس، يرافقه معالي سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة للشباب، فعاليات ((اليوم المفتوح للتوظيف)) الذي ينظمه صندوق الوطن سنوياً، بمنارة السعديات بأبوظبي، لتمكين الشباب من القطاع الخاص، وتعزيز قدراتهم لاقتحام مجال ريادة الأعمال، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال أعمال والمستثمرين الإماراتيين، وقادة أكثر من 30 من حاضنة ومسرعات الأعمال على مستوى الدولة، وأكثر من 500 من أبناء وبنات الإمارات الباحثين عن فرص العمل بالقطاع الخاص، إلى جانب شركاء الصندوق وأعضاء مجلس إدارته، وياسر القرقاوي المدير العام لصندوق الوطن.

اتفاقيات تعاون

وشهدت الفعاليات توقيع اتفاقيات تعاون بين الصندوق وكافة الحاضنات لإطلاق الشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال، إضافة إلى معرض يضم أبرز أعمال الصندوق والتجارب الناجحة لشباب الإمارات.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في كلمته الافتتاحية:((اليوم السنوي للتوظيف الذي ينظمه صندوق الوطن يسلط الضوء بطريقة مكثفة على العلاقة الوثيقة بين تنمية القوى البشرية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشامل.

وهذا يستلزم تواؤم كافة البرامج والمبادرات مع المعطيات والظواهر السائدة في سوق العمل، سواء تعلق ذلك بالأهمية القصوى للقطاع الخاص في توفير الوظائف، أو مكانة العمل الحر وريادة الأعمال، كخيار مهني مهم، أو الممارسات والنظم التي تحكم عمل المرأة أو التطورات المتلاحقة في التقنيات، أو التنسيق والعمل المشترك بين الجميع)).

حاضنات أعمال

وأعلن معاليه خلال كلمته الافتتاحية عن بدء العمل في الشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال التي يرعاها صندوق الوطن، وتضم في عضويتها حاضنات ومسرعات الأعمال بالدولة، كي يعمل الجميع معاً من خلال اتفاقية التعاون والتنسيق التي شهد الجميع التوقيع عليها اليوم، في إطار مؤسسي للعمل المشترك وتبادل الخبرات والمعارف.

حيث قام صندوق الوطن في هذا الإطار بتأسيس منصة رقمية تدعم عمل هذه الشبكة، يقوم من خلالها بالإسهام في توفير كافة العوامل والشروط التي تدعم أنشطة الابتكار والمبادرة والريادة في مجالات الأعمال، ومنها على وجه الخصوص توفير مصادر التمويل، وتقديم التوجيه والاستشارات وتطوير النظم والسياسات.

وتنفيذ برامج فعالة لتزويد الشباب بالخبرات والمهارات اللازمة، والاعتماد على نظم معلومات فعالة، بالإضافة إلى الإفادة من التجارب العالمية والانفتاح على نتائج البحوث والدراسات، وتشجيع الشباب على خوض غمار العمل الحر.

وأوضح معاليه أن صندوق الوطن نظم خلال هذا الحدث الكبير جلسة خاصة لاستعراض قدرات وأهداف المنصة الرقمية للشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال أمام الجميع، بما يؤكد أن عصر المعارف والتقنيات يتيح إمكانية تأسيس شركات ومشروعات مبتكرة أمام الأفراد، كي تكون وسيلة مهمة لهم ليكونوا رواداً ناجحين في مجال الأعمال.

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