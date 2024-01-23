«تنفيذي رأس الخيمة» يبحث تحديث منظومة التشريعات ومستجدات التنمية

ترأس سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع المجلس الاعتيـــادي الأول لعام 2024.

وتناول المجلس عدداً من القضايا والموضوعات والتقارير المرتبطة باستكمال وتحديث منظومة التشريعات، ومتابعة مستجدات وتحديات التنمية الاقتصادية، وجهود تحقيق خطط التحول الرقمي، وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقييم الأداء الحكومي الاستراتيجي، واعتماد تشكيلات اللجان الحكومية والقطاعية، وآفاق تطوير منظومة الصحة والسلامة، والوقوف على مؤشرات الإنفاق الحكومي ضمن ميزانية الحكومة لعام 2024.

وقال الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة، الأمين العام للمجلس، إن الاجتماع ناقش التقرير المقدم من اللجنة الاقتصادية، حيث تم استعراض نتائج عمل لجنة الفعاليات وأهم الإنجازات التي تم تحقيقها وسبل الارتقاء بعملها لتقديم تجربة متميزة في هذا الشأن، كما تمت الإحاطة بأهم التحديات التي تواجه قطاعي المقاولات وتأجير السيارات.

كما تضمن التقرير آخر مستجدات العمل في لجنة تطوير أنظمة مساكن العمال من حيث تصميم رحلة المتعامل لترخيص مساكن العمال وفقاً لأفضل المقاييس، ووضع الاشتراطات المناسبة لتنظيم وتوزيع مواقع سكن العمال، بما يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المأمولة.

وأقر المجلس في هذا الشأن إعداد لائحة تنفيذية للقانون رقم (8) لعام 2021 بشأن تنظيم إشغال بعض العقارات في الإمارة وتخويل دائرة البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح وضع سكنات العمال المخالفة وإيقاع الجزاءات المناسبة. واستعرض تقرير لجنة التحول الإلكتروني والذكي جهود ومشاريع رحلة المتعامل في الحصول على الخدمات الحكومية.

حيث اعتمد المجلس الجدول الزمني لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية وعمليات ترابطها عبر منصة رأس الخيمة الرقمية. وأحيط المجلس علماً بالمشروع الريادي ((القاضي الذكي))، والذي يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدة القضاة في المؤسسات القضائية في إصدار الأحكام القضائية بشكل مؤتمت.

كما أشار التقرير إلى بدء العمل في تنفيذ خطة تبني نظام ((Copilot)) الذي طورته شركة مايكروسوفت 360، وذلك لدعم الأعمال التنفيذية في الحكومة، وتطوير عملية إنجاز المهام الإدارية بكفاءة عالية.

قوانين

واستعرض المجلس تقرير اللجنة التشريعية، حيث اطلع على مجموعة القوانين والقرارات المحلية المنجزة خلال عام 2023، وأقر جدول مشروعات القوانين والقرارات المحلية لعام 2024 قيد الإنجاز ووجه بسرعة إصدارها.

واطلع المجلس على المذكرة المرفوعة من دائرة المالية في شأن التوزيع القطاعي للإنفاق الحكومي وفقاً لصندوق النقد المالي، حيث تشير الإحصائيات إلى تخصيص (32 %) لقطاع البنية التحتية و(25 %) لقطاع الخدمات الحكومية العامة و(23 %) لقطاع العدل والأمن والسلامة و(12 %) لقطاع التنمية الاجتماعيــة والتعليـم والصحـة والثقافـة و(7 %) للتطوير الحكومي ومشاريع التحول الرقمي. كما وجه المجلس في هذا السياق بالتوسع في زراعة أشجار القرم وإجراء التجارب اللازمة حول إمكانية زراعة بعض الأصناف المستوردة في مناطق مختارة من الإمارة.

لقاء

إلى ذلك، استقبل سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، صباح أمس، المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء.

واستمع سموه، خلال اللقاء، الذي جرى في مجلس ند الحبّي برأس الخيمة، إلى شرح حول استراتيجية الشركة، وما تقدمه من خدمات للمتعاملين من أفراد وشركات وأهم مبادراتها في الاستدامة. كما اطلع سموه على جهود الشركة في تقديم خدمات ماء وكهرباء مستدامة في مختلف مناطق الدولة، ودورها في توفير متطلبات البنية التحتية للقطاعات كافة.

بما يسهم في تعزيز النهضة الشاملة، ودعم جهود التنمية بالدولة بشكل عام، ورؤى ((الاتحاد للماء والكهرباء)) فيما يتعلق بتوفير احتياجات القطاعات الحيوية في إمارة رأس الخيمة من الطاقة والمياه، بما يضمن سير عملياتها على الوجه الأمثل.

وأكد سموه تقديره لجهود شركة الاتحاد للماء والكهرباء، وحرصها على الارتقاء بالخدمات، التي تقدمها لمتعامليها من الأفراد والمؤسسات، مشيداً بإنجازاتها على طريق تحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي، وبما يواكب تقديم أفضل الخدمات وأعلى معايير الجودة، التي تراعي مصلحة الوطن والمواطن.

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