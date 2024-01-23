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محمد الشرقي: حريصون على الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية تعزيزاً لريادة الإمارات عالمياً

1/23/2024 7:23:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan) أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، على الدور الكبير لقطاع الخدمات الحكومية المؤسسية في تحسين جودة حياة أفراد المجتمع. مشيراً إلى حرص حكومة الفجيرة وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة على الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، تعزيزاً لريادة دولة الإمارات عالمياً، وتحقيقاً لمتطلبات رؤيتها وتوجّهاتها المستقبلية في هذا المجال. جاء ذلك خلال زيارة سموه، مبنى مركز سعادة المتعاملين - الفجيرة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وإزاحة الستار عن لوحة 5 نجوم التي حصل عليها مركز سعادة المتعاملين - الفجيرة في تقييم الخدمات الحكومية وتصنيف النجوم العالمي لعام 2023. وكان في استقبال سموه، اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين بالهيئة والمركز. واطّلع سموه خلال الزيارة على آلية العمل بمركز سعادة المتعاملين بالفجيرة، كما استمع سموه لشرح حول إجراءات التطوير المستمرة لمنظومة الخدمات التي يقدمها المركز، وخطط التطوير المستقبلية، التي تهدف إلى رفع مستوى سعادة المتعاملين. وأشاد سموه بمستوى جاهزية فرق العمل بمركز سعادة المتعاملين بالفجيرة، والتطور الملحوظ في خدماته المقدمة وفق معايير عالية الكفاءة والفاعلية، مثمناً الجهود الكبيرة والدور المهم الذي تقوم به الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في تطوير منظومة الخدمات الحكومية وإسعاد المتعاملين.

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