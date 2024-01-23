خالد بن محمد: الأنشطة الثقافية تعزز صون التراث الإماراتي

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جانباً من فعاليات مهرجان الحصن، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، في الفترة من 19 إلى 28 يناير الجاري في موقع الحصن التاريخي.

واطلع سموه، خلال الزيارة، على المعارض الحرفية والإبداعات الفنية، التي تحتفي بالتراث الإماراتي، وحضر جانباً من العروض الموسيقية التراثية والثقافية.

مؤكداً سموه أهمية الأنشطة والفعاليات الثقافية والتراثية، ومن ضمنها مهرجان الحصن، في صون التراث الإماراتي وتعزيزه، وترسيخ مكانته في أذهان الأجيال الناشئة، باعتباره رمزاً وطنياً ،يعكس عراقة وأصالة التقاليد الإماراتية والتراث الوطني، ومصدر فخر واعتزاز بالإرث الحضاري والثقافي لأجدادنا.

رافق سموه، خلال جولته في المهرجان، كل من الشيخ محمد بن سرور بن محمد آل نهيان، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ هزاع بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، ومحمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي.

برنامج ترفيهي

وتضم نسخة هذا العام من مهرجان الحصن برنامجاً حافلاً بالفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية، التي تعكس أصالة وعراقة القيم التراثية الإماراتية، حيث يعرض الفنون الأدائية التقليدية وعروض الحرف اليدوية، فضلاً عن التعريف بتقاليد وقيم دولة الإمارات.

ويسهم المهرجان في دعم وعرض مجموعة متنوعة من المشاريع الإبداعية، ويعد منصة حيوية للمبدعين والفنانين وخبراء الفنون التراثية للتفاعل مع الجمهور، وتبادل الرؤى والأفكار، وتشجيع التواصل والتعاون بين الجهات المعنية بدعم الحركة الثقافية والتراثية الإماراتية.

ويتيح المهرجان لزواره فرصة الاطلاع على خصائص ومميزات الفريج، الذي يعد نسخة طبق الأصل من الحي السكني التقليدي في المجتمع الإماراتي القديم، عبر تصميم يحاكي الأزقة السكنية الضيقة قديماً، والدروب التي كانت تفضي إلى السوق الشعبي.

حيث الدكاكين (المتاجر) والورش التقليدية التي توفر تجارب تراثية مثل صناعة الدخون والبخور بالطرق التقليدية، وصبغ المنسوجات، ونقش رسوم الحناء، وصناعة التلي (إحدى المهن النسائية الشعبية، التي تهتم بالتطريز والخياطة) والفخار والبرقع، وصناعة الخوص (نسج سعف النخيل يدوياً)، وكذلك صناعة شباك الصيد (الليخ)، ومصائد الأسماك (القرقور).

كما يتضمن برنامج هذا العام ((ساحة الصُناع: النسخة المنزلية الإماراتية))، وهي مساحة إبداعية تعرض أعمال الحرفيين التقليديين، والفنانين المعاصرين، ومصممي الأثاث، وصناع مواد التصميم الأساسية، التي تميز البيت الإماراتي.

منطقة التراث

وتستضيف منطقة التراث الخاصة بالمهرجان باقة من العروض، التي تركز على التقاليد الإماراتية، إلى جانب الاستمتاع بتجربة تسوق مميزة في سوق الصوغ، الذي يوفر أفخم المجوهرات وأرقى العطور.

ويخصِص المهرجان منطقة تتيح للزوار التعرف عن قرب على الإبل، نظراً لأهميتها وارتباطها بتراثنا وثقافتنا، حيث تقدم عروض ((حداء الإبل))، وهو أحد أشكال التعابير الشفهية التقليدية ووسيلة للتواصل بين الإبل وراعيها، وقد أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) هذا العنصر الثقافي، ضمن قائمتها التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.

ويقدِم بيت الحرفيين هذا العام ((الرويب))، وهي مساحة مخصصة لنقش الحناء تدعو الزوار إلى التعرف على الجوانب التاريخية والفنية والثقافية لهذا الموروث الأصيل وأهميته في الثقافة الإماراتية، حيث يمكن للسيدات تزيين أيديهن بنقوش الحناء المميزة.

كما ستعود بطولات القهوة العربية هذا العام للاحتفاء بأهميتها في الضيافة العربية، وتكريم المزيد من الفائزين لمهاراتهم المتميزة في إعدادها وتقديمها.

أما بالنسبة للأطفال فقد خصصت مكتبة أبوظبي للأطفال برنامجاً لهم بعنوان ((بيت بيت))، يتعلمون من خلاله ممارسة الألعاب التقليدية، التي ابتكرت قبل ظهور التكنولوجيا .

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