حاكم الشارقة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «شروق» ومعهد «ألبرتا» في كندا

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير ((شروق)) ومعهد جنوب ألبرتا للتكنولوجيا في كندا.

والتي تهدف إلى التعاون والعمل على تأسيس ((معهد الشارقة للضيافة والسياحة - سياحة))، وذلك في مقر الجامعة الأمريكية في الشارقة. وقع مذكرة التفاهم عن هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير ((شروق)) الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الهيئة، وعن معهد جنوب ألبرتا للتكنولوجيا مارك بتلر نائب رئيس المعهد.

وتنص مذكرة التفاهم بين ((شروق)) ومعهد جنوب ألبرتا للتكنولوجيا على رسم ملامح التطوير المؤسسي لـ((معهد الشارقة للضيافة والسياحة - سياحة))، المتوقع افتتاحه في الربع الثالث من عام 2026، بما يشمل تقييمات شاملة لاحتياجات المرافق والخدمات التعليمية والتدريبية القائمة في الشارقة ضمن قطاعي الضيافة والسياحة.

مذكرة

وبموجب مذكرة التفاهم سيقدم المعهد برامج دبلوم مهنية متخصصة ومعتمدة دولياً تمكن الطلاب من استكمال شهادة البكالوريوس في إدارة الضيافة والسياحة، وتزود الطلبة بالمعرفة الشاملة والمهارات العملية من خلال مناهج علمية متطورة، إضافة إلى طرح دورات تنفيذية مهنية من شأنها الإسهام في رفع مهارات منتسبي قطاع السفر والسياحة وتساعدهم على التميز في هذا القطاع الذي يشهد تنامياً كبيراً.

كما تشمل مذكرة التفاهم التعاون في مجالات عدة منها تطوير وترخيص منهاج دراسي عالمي المستوى، وتدريب المعلمين والاستشارات حول بناء المرافق وتوفير الأدوات اللازمة لتنفيذ البرنامج بشكل فعال.

وبحسب المذكرة سيوفر المعهد لطلبته تخصصات متعددة وهي إدارة الفنادق، والسياحة والسفر وريادة الأعمال والابتكار، كما سبق للمعهد الحصول على التصنيف الأول بكندا في برامج الضيافة والسياحة والطهي، إضافة إلى حلول المعهد في المرتبة 45 على مستوى العالم وفقاً لتقييم QS العالمي للجامعات في مجال الضيافة والسياحة.

وتسلم صاحب السمو حاكم الشارقة هدية تذكارية من المعهد، ملتقطاً سموه صورة جماعية مع الوفد الكندي. شهد توقيع مذكرة التفاهم بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من:

خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وأحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير ((شروق))، وعدد من أعضاء مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارقة وممثلي معهد جنوب ألبرتا للتكنولوجيا في كندا.

مشروع

من جهة أخرى أقرت اللجنة المشكلة من قبل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة صيغة ومشروع خطاب الرد على كلمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والتي ألقاها سموه بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للمجلس الاستشاري من الفصل التشريعي الحادي عشر.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التي شكلت من قبل رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس بمقر المجلس بحضور الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس وحضور أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس.

تولى رئاسة اللجنة حليمة حميد العويس وتولى مهام مقرر اللجنة المهندسة جميلة محمد الفندي الشامسي، وحضر الاجتماع رؤساء ومقررو اللجان الدائمة في المجلس.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد صباح أمس التباحث فيما جاء من موجهات ومحاور في خطاب صاحب السمو حاكم الشارقة والذي تفضل سموه بإلقائه في الرابع عشر من شهر ديسمبر الماضي مع افتتاح أعمال المجلس.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز