13 ألف زائر خلال الدورة الحالية لمعرض «عالم القهوة» بنمو 30 %

سجّل معرض ((عالم القهوة 2024))، الذي تنظّمه ((دي إكس بي لايف))، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع ((جمعية القهوة المختصّة)) العالمية، في يومه الختامي، إقبالاً واسعاً من الزوّار والمهتمّين بصناعة القهوة ومنتجاتها؛ واجتذب المعرض خلال أيامه الثلاثة أكثر من 13.000 زائر متخصص، بنمو 30% عن العام الماضي، كما تخلّل اليوم الأخير الإعلان عن الفائزين بـ ((البطولة الوطنية لفن اللاتيه)) و((بطولة الإمارات الوطنية للباريستا))، التي تنافس فيها أبرز المحترفين في تحضير القهوة في دولة الإمارات، للفوز باللقب والتأهل لتمثيل الدولة ((البطولة العالمية للباريستا)) التي تُقام سنوياً.

وفازت ميكايلا رنازول، من تيبيكا كوفي بالمرتبة الأولى، بينما فاز كمال رسياد، من آرتشرز كوفي، بالمرتبة الثانية، فيما حققت نوران البناي، من كوفي أركيتكتشر المرتبة الثالث؛ كما شهد اليوم أيضاً الإعلان عن الفائزين في البطولة الوطنية لفن اللاتيه، حيث فاز موندريك ألباس، من جولد بوكس روستيري في المرتبة الأولى، وأنجيلو لاغاتا في المرتبة الثانية، بينما حل جاتفيكلي رايموند أمبوان من DRVN By Porsche ثالثاً.

تضمّنت فعاليات اليوم الختامي إقامة ثلاث محاضرات، تحدّثت في المحاضرة الأولى ديميان، وميرجين من شركة ((أبرو))، وكان عنوان المحاضرة الثانية التي ألقاها بين هيلت، مدير برنامج التدريب المعتمد في جمعية القهوة المختصة: ((مقدّمة إلى دبلوم مهارات جمعية القهوة المختصة الجديد))؛ وتناول أندرياس زيندر في المحاضرة الثالثة موضوع: ((اقتصاديات مصانع استخلاص القهوة: تحليل عوائد الاستثمار من أجل الاستدامة)).

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