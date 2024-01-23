«الفضاء الأوروبية» تناشد القارة زيادة التعاون لمواجهة المنافسين

حثّ رئيس وكالة الفضاء الأوروبية، حكومات القارة، على تعميق تكامل قدراتها الوطنية الفضائية في مجالات الأمن والدفاع، لمواكبة خطى المنافسين العالميين. وقال جوزيف أشباخر، مدير عام وكالة الفضاء الأوروبية، في حوار مع ((فاينانشال تايمز)): تتمتع الدول الأوروبية بتنافسية قوية في كثير من قطاعات الفضاء، مضيفاً أنه رغم ذلك تفتقر أوروبا إلى توحيد القدرة، خصوصاً في مجالي الأمن والدفاع.

وقال أشباخر: ((الأمر مختلف كلياً عن أي دولة أخرى في العالم. فالفضاء، في أمريكا والصين والهند واليابان ودول أخرى عدة، مدفوع بالأمن والدفاع إلى حد كبير))، وتابع: ((أنا على قناعة شديدة بأن المزيد من التكامل والمشاركة سيكون في صالح أوروبا)).

وأصبح الفضاء قطاعاً شديد التنافسية بين القوى العالمية، مثل أمريكا والصين وروسيا والهند، مع تزاحمها على التفوق في تكنولوجيا الفضاء، وبحثها عن استخدام أصولها في أبحاث الفضاء على الأرض، على المثال، لأغراض عسكرية.

ويتأخر الإنفاق الأوروبي على الفضاء، سواء من جانب الحكومات أو القطاع الخاص، عن مثيله في أمريكا والصين، ما يحفّز المناشدات لتبني نهج أكثر تكاملاً من أجل استغلال أفضل لموارد القارة مجتمعة.

تتألف وكالة الفضاء الأوروبية من 22 دولة، تشمل دولاً غير عضوة في الاتحاد الأوروبي، هي: النرويج، وسويسرا، والمملكة المتحدة، وتعمل كوكالة تطوير ومشتريات لمشروعات الاتحاد الأوروبي، مثل برنامج ((كوبرنيكوس)) لمراقبة الأرض، ونظام ((جاليليو)) للملاحة عبر استخدام الأقمار الصناعية. ولدى الوكالة موازنة لعام 2024 تبلغ 7.8 مليارات يورو، أي أقل من ثلث الموازنة المخصصة لوكالة الفضاء الأمريكية ((ناسا)) البالغة 27.2 مليار دولار.

وتعكس المناقشات عن مزايا تجميع الموارد الخاصة بالفضاء بين الدول الأوروبية، جدالاً قائماً منذ وقت طويل حول الجمع بين الإنتاج العسكري والقدرات الدفاعية، وهو الأمر الذي قاومته أغلب الحكومات، وذلك مبعثه الرغبة في الحفاظ على السيادة الوطنية.

وأدّى ذلك إلى الافتقار إلى الفعالية والحجم الضخم في عمليات إنتاج الأسلحة، وضعف إمكانية العمل البيني للقوات المسلحة عبر أوروبا، التي تتحالف جميعها تقريباً تحت لواء إما الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي ((الناتو))، أو كليهما. وشدد أشباخر على أن تحقيق تكامل أفضل في مجال الفضاء يتطلب العمل ((للتغلب على بعض أولويات أصحاب النزعة الوطنية وردود أفعالهم)).

وحفّزت الحرب الروسية الأوكرانية، بعض جهود تجميع الموارد الدفاعية، وساعدت في تحفيز زيادة مهمة في الإنفاق على الفضاء من جانب بولندا، التي تتشارك حدودها مع أوكرانيا. وقال أشباخر إن صعود الصين، باعتبارها رائداً في الفضاء، يؤثّر بدوره على الطريقة التي ترى بها العواصم الأوروبية أهمية التمتع باستراتيجية موحدة. وأضاف: ((صعود الصين حقيقة، إنه شيء علينا وضعه في الاعتبار عند تخطيطنا ووضع استراتيجيتنا)).

وأكد: ((أوروبا تحتاج إلى تحديد موقفها للحفاظ على قدراتها الصناعية أو زيادتها))، وأردف: ((يُعد بروز الصين بمثابة فرصة لأوروبا لكي تدرك الوضع، ومن ثَم العمل على تطوير قوتها)). وأضاف: ((السؤال هو، هل سيكون هناك مزيد من التكامل أو تقوية القدرات الأوروبية؟ هذا أمر الإجابة عنه متروكة للساسة)).

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