مؤشرات عدة تدعم التوقعات بتعافي البنوك الأوروبية

قبل أعياد الميلاد بوقت قليل، أجرت صحيفة فاينانشال تايمز مقابلة مع جيمس جورمان، المدير التنفيذي لبنك مورغان ستانلي آنذاك. كان جورمان لديه رأي عبّر عنه بوضوح: العِقد الماضي شهد نمواً هائلاً لمجموعات مثل مجموعته في وول ستريت، في حين تخلّف المنافسون الأوروبيون عن ركب ذلك النمو.

لكن في لفتة بدا حينها أنها نابعة من روح العطاء التي تشيع في الأعياد، أعرب عن تفاؤله بشأن مستقبل بنوك مثل، مثل ((يو بي إس)) و((دويتشه بنك)) و((بنك باركليز)). وقال: ((لا أعتقد أنه في العقد المقبل ستكون الفجوة بهذا الحجم. وأرى أن هناك فرصاً للأوروبيين)).

لا يوجد محرك أساسي واضح يدعم إعادة تقييم كهذا، فالصورة قاتمة بالنسبة للاقتصاد الأوروبي، وصافي هوامش الفائدة بلغ ذروته، ويتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة في مرحلة ما خلال عام 2024. كذلك من المرجح ارتفاع الديون المعدومة، بسبب التأثير المتأخر لارتفاع أسعار الفائدة على المقترضين، خلال العام أو العامين الماضيين، سواء من الشركات أو الأفراد.

ومع ذلك، قد يكون هناك دافع تقني وجيه لرفع تقييمات البنوك الأوروبية، إذ يرى بعض المحللين أن عصراً جديداً من العوائد على رأس المال للمساهمين قد بزغ.

فبعد عقد من الزمن كانت فيه نسب مدفوعات البنوك الأمريكية، عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح كنسبة مئوية من الأرباح، تتفوق على المنافسين الأوروبيين، بدأت الأرقام تبدو متماثلة للغاية، حسبما تشير ((أوتونوموس ريسيرش))، والتي تقول إنه منذ عام 2021، تجاوزت النسبة التي وزعتها البنوك الأوروبية المستويات التاريخية البالغة نحو 40 في المئة، وقد تستقر الآن عند مستوى يقارب 80 في المئة.

وساعدت الأرباح القوية، إضافة إلى استعداد الجهات التنظيمية الأوروبية للسماح للمرة الأولى بتقليص عدد أسهم البنوك، في ارتفاع إجمالي الأرباح، وعمليات إعادة الشراء التي قامت بها البنوك الأوروبية إلى 121 مليار يورو في عام 2023، مقارنة بـ90 مليار يورو في 2021.

ويُتوقع أيضاً أن تظل الأرباح المستقبلية بشكل عام في حدود المتوسط التاريخي، لكن سيرتفع إجمالي التوزيعات من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم، وهو تقليد شائع منذ فترة طويلة في الشركات الأمريكية، بفضل الإعفاءات الضريبية السخية.

وكانت عمليات إعادة شراء الأسهم تقليداً أقل شعبية في القطاع المصرفي الأوروبي لأسباب عدة، فالمستثمرون في أوروبا يفضلون أسهم الدخل، لذا كانوا يفضلون توزيعات الأرباح. ومنذ عام 2008، ركزت الجهات التنظيمية الأوروبية على التراكم المستقر لرأس المال، وبالتالي لم تتعاطف مع أي شيء يقوض هذا الاتجاه.

مع ذلك، أصبح المشرفون خلال العام الماضي أكثر استعداداً لتخفيف متطلبات الحقوق الخاصة. فقد شجعتهم الأحداث التي وقعت أوائل عام 2023، عندما أثبتت البنوك في منطقة اليورو والمملكة المتحدة مرونتها وقدرتها على الصمود في مواجهة الضغوط التي أدت إلى انهيار بنوك إقليمية في الولايات المتحدة وكريديه سويس في سويسرا. وبما أن مستويات رأس المال الحالية تعتبر كافية، أصبح من الممكن القيام بعمليات إعادة شراء الأسهم على نطاق واسع.

في الوقت نفسه، جعلت الأسعار المنخفضة للأسهم في العديد من القطاعات الأوروبية، خصوصاً في القطاع المصرفي، عمليات إعادة شراء الأسهم خياراً أكثر جاذبية بالنسبة للبنوك نفسها، خصوصاً في ظل غياب فرص واضحة للاستثمار والنمو كبديل.

يشير المحللون في بنك بيرنبرغ، إلى أن العائدات الإجمالية من توزيعات المساهمين يمكن أن تصل إلى ما بين 14 - 19 في المئة سنوياً في الفترة 2024 - 2025، وذلك حتى قبل أخذ جني مكاسب رأس المال في عين الاعتبار. وفي العام الماضي، سجل القطاع إجمالي عوائد للمساهمين بنسبة 28 في المئة.

ومن بين البنوك التي يجب مراقبتها هذا العام بنك ((يو بي إس))، حيث يفترض أن تقفز التوزيعات بفضل مكاسب ((ربح الفارق السلبي)) الهائل، البالغ 29 مليار دولار، والتي تحققت من إنقاذ بنك كريدي سويس بسعر رخيص. وقامت شركة سيفيان كابيتال الناشطة في ستوكهولم مؤخراً باستثمار 1.2 مليار يورو في بنك ((يو بي إس)) على أمل أن يتضاعف سعر السهم خلال ثلاث إلى خمس سنوات.

ومن المقرر أن يواصل ((يونيي كريديه))، صاحب الأداء المتميز العام الماضي من حيث انتعاش أسعار أسهمه، حملته لتحقيق أقصى قدر من العائدات. ويشير المحللون إلى أن بنوكاً مثل ((آي إن جي))، و((إتش إس بي سي))، و((لويدز))، والبنوك الأيرلندية الكبرى أيضاً يمكن أن تقوم بدفع توزيعات ضخمة.

ولكي يزداد زخم إعادة تقييم الأسهم، يحتاج القطاع إلى جذب أكثر من مجرد صندوق تحوط سويدي غير تقليدي، وكسب ثقة مديري الأصول الأمريكيين الرئيسيين الذين أحبطهم أداء البنوك الأوروبية الضعيف ومفاجآت صُناع السياسات.

نحن لا نزال في الأسابيع الأولى القليلة من عام 2024، لكن البنوك الأوروبية قد تميل إلى الاعتقاد بأن نبوءة جورمان في ديسمبر قد بدأت تتحقق بالفعل.

ومنذ الأول من يناير، تفوقت جميع البنوك الأوروبية التي تم ذكرها على بنك مورغان ستانلي، ليس فقط لأن المجموعة التي يرأسها حققت نتائج مخيبة للآمال في الربع الرابع. وهكذا، إذا استطاعت البنوك الأوروبية الحفاظ على أرباح جيدة، وتحقيق توقعات المحللين بشأن الأرباح، وعمليات إعادة شراء الأسهم، فقد تُثبت في النهاية صحة ثقة جورمان.

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