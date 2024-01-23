349 عطاء لاستضافة فعاليات أعمال فازت بها دبي 2023

فازت دبي بـ 349 عطاء لاستضافة فعاليات ومؤتمرات أعمال خلال العام 2023، بزيادة قدرها 49 % مقارنة بالعام 2022؛ لتسجل بذلك إنجازاً جديداً يضاف إلى سجلها الحافل، وذلك نتيجة للجهود المستمرة لـ((فعاليات دبي للأعمال))؛ المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في دبي؛ وتعاونه المثمر مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، الأمر الذي أسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة لاستضافة فعاليات الأعمال الدولية، فيما يتوقع أن تجذب هذه الفعاليات أكثر من 191.000 مشارك إلى دبي من شتى أنحاء العالم.

ويواصل مكتب ((فعاليات دبي للأعمال)) تعزيز مكانة الإمارة لتكون الوجهة الرئيسية لاستقطاب مختلف فعاليات الأعمال والمؤتمرات الدولية، وتشجيع مختلف الجهات والمنظمات والجمعيات والشركات الدولية لتنظيم اجتماعاتهم ولقاءاتهم في دبي، وذلك عبر العمل المشترك مع الشركاء في القطاعين العام والخاص. وعلى الرغم من أن بعض هذه الفعاليات تم عقدها في العام الماضي، إلا أن العديد من الفعاليات التي تم الفوز بها سوف تقام خلال السنوات المقبلة حتى عام 2029.

وتمكنت دبي من إحراز تقدم واضح في الفوز بعطاءات استضافة فعاليات أعمال جديدة منذ جائحة كوفيد 19؛ ليسجل العام 2023 نجاحاً غير مسبوق ورقماً قياسياً يتجاوز ما تم تحقيقه في 2019، الذي شهد الفوز بـ 295 فعالية أعمال. و

تسهم هذه الفعاليات التي ستستضيفها الإمارة خلال الفترة المقبلة في النهوض بحركة التجارة والأعمال والاستثمار، وكذلك جذب المواهب العالمية؛ وهو ما يشكل ركائز أساسية لبناء اقتصاد أكثر قوة وتنوعاً وإنتاجية، وهو ما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

تنمية الاقتصاد والسياحة

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: ((تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يواصل قطاع فعاليات الأعمال مساهمته في تعزيز التنمية الشاملة للاقتصاد والسياحة، وذلك وفقاً لأولويات أجندة دبي الاقتصادية D33)).

وأشار إلى أن قطاع فعاليات الأعمال أثبت أهميته في تحفيز تطور المدينة، وضمان نمو المعرفة، والمساهمة في تطوير القطاعات والصناعات الرئيسية. ويعكس نجاح المدينة في استقطاب مؤتمرات واجتماعات عالمية في 2023، جهود مختلف الأطراف والشركاء في القطاعين العام والخاص.

فيما سترحب دبي بالعديد من الزوار المشاركين في الفعاليات التي تم الفوز باستضافتها خلال السنوات المقبلة، من صناع القرار وقادة الأعمال والمبدعين، الذين سيستفيدون من اقتصاد المعرفة، الذي ينمو بشكل متسارع، ويسهمون بزيادة زخمه.

وأردف: ((للحفاظ على هذا الزخم، قمنا بوضع خطط طموحة لعام 2024، ونعمل مع كل الشركاء والأطراف المعنية، من الفنادق ومنظمي الفعاليات إلى الوجهات والمعالم السياحية المعروفة وكذلك مواقع استضافة الفعاليات، لجذب أكبر وأبرز فعاليات الأعمال والمؤتمرات إلى الإمارة، وتعزيز مكانتها وجهة عالمية مفضلة لاستضافة فعاليات الأعمال على مدار العام.

وخلال هذا العام، سيقوم فريق ((فعاليات دبي للأعمال)) وبالتعاون مع الشركاء بالتواصل مع مسؤولي الجهات والمنظمات الدولية وكذلك العملاء المحتملين في مختلف أنحاء العالم، لاستعراض القدرات التنافسية للإمارة وتعزيز مكانتها)).

أبرز العطاءات

ومن بين أبرز عطاءات استضافة فعاليات ومؤتمرات الأعمال في 2023 ((كريتيكال كوميونيكيشن وورلد 2024)) بحضور 3800 مشارك، ومؤتمر ((وورلد أنوال 2024)) بحضور 4500 مشارك، واجتماع الجمعية الدولية للعلامات التجارية بحضور 10.000 مشارك.

كما تستقطب الإمارة فعاليات لشركات وبرامج تحفيزية بما في ذلك ((توكين 2049)) و((نوسكين إليت))، اللتان ستعقدان هذا العام بحضور 4000 و1000 مشارك على التوالي، إضافة إلى ((أمواي إيسان 2025)) المتوقع أن يشهد حضور 3500 زائر إلى دبي.

تأمين النجاح

وتعاون مكتب ((فعاليات دبي للأعمال)) مع الفنادق، ومسؤولي مواقع استضافة الفعاليات، ومنظمي المؤتمرات المهنية، وشركات إدارة الوجهات، ومقدمي الخدمات الأخرى لتأمين النجاح في تقديم هذه العطاءات والفوز بها. ويعمل المكتب مع الجمعيات المحلية والشركات والجهات الأخرى لوضع عروض استضافة شاملة لاستعراض قدرات دبي وجهة مفضلة لاستضافة فعاليات الأعمال.

ونتيجة للجهود الحثيثة التي يبذلها المكتب باستمرار من أجل تعزيز القطاع، تم اختيار دبي كأفضل وجهة لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في الشرق الأوسط من قبل Cvent 2023. كما حصلت دبي على لقب أفضل وجهة للاجتماعات والمؤتمرات في الشرق الأوسط 2023 في حفل توزيع جوائز السفر العالمية.

وإلى جانب العمل مع مقدمي الخدمات، استفاد مكتب فعاليات دبي للأعمال من دوره كواحد من مؤسسي مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية لتعزيز مهمته في بناء علاقات مع الجمعيات الدولية وجذبها إلى دبي، حيث إنه من المتوقع أن يأتي 60 % من المشاركين إلى دبي نتيجة للفوز بعطاءات الاستضافة لزيارة هذه الاجتماعات والمؤتمرات المرتبطة بها.

وأيضاً لعب برنامج ((السفير))، التابع لـ ((فعاليات دبي للأعمال)) دوراً حيوياً في تحديد ودعم رواد الرأي والمؤثرين الرئيسيين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك ممثلي الحكومة، بمن فيهم: الأطباء، والعلماء، والأساتذة، والمسؤولون الحكوميون، ورجال الأعمال، لجذب فعاليات الأعمال الدولية إلى دبي

وبدأ المكتب أعماله السنوية مع سلسلة من الحملات التعريفية الخارجية في الأسواق المستهدفة والمشاركة في المعارض التجارية الرئيسية، بما في ذلك ((آيمكس فرانكفورت))، و((آيمكس أمريكا))، و((آي بي تي ام ورلد)).

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