«أوراكل» لـ«البيان»: صدارة إماراتية لقطاع مراكز البيانات في المنطقة

توقعت شركة ((أوراكل)) أن يسهم توسع استثمارات الإمارات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات في زيادة الطلب على الطاقة بـ 3 أضعاف في الدولة، وذلك لما تتطلبه البنية التحتية والتشغيلية لهذه التكنولوجيا من قدرات في إدارة العمليات والتبريد على مدار الساعة، فضلاً عن توفير حلول بديلة لمنع أية انقطاع في التيار.

وقال أحمد عدلي، نائب الرئيس - الهندسة السحابية للتكنولوجيا - الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في ((أوراكل)) في تصريحات صحفية على هامش فعاليات Oracle CloudWorld Tour Dubai: ((إن دولة الإمارات تتصدر قطاع مراكز البيانات في المنطقة بفعل تحول الدولة الرقمي، التي تعد البنية التحتية الأساسية لهذا التحول، ما يضاعف الطلب على الطاقة لتشغيل هذه المراكز)).

وأضاف عدلي: ((إن ((أوراكل)) سترفع عدد مراكز البيانات التابعة لها في الإمارات إلى 8 مراكز في كل من أبوظبي ودبي، 4 منها بالتعاون مع شركتي ((اتصالات من إي آند)) ودو ((خلال العام 2024، وذلك بهدف تلبية احتياجات القطاعين الحكومي والخاص المتزايدة على مراكز البيانات)).

وأعلنت شركة ((أوراكل)) عن توسيع نطاق تعاونها بشكل كبير وملموس مع ((اتصالات من إي آند)) (&e).

وفي إطار هذه الخطوة الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي لها، ستقوم ((اتصالات من إي آند)) (&e) بنشر مجموعات وحدات معالجة الرسومات (NVIDIA H100 GPU) ضمن منطقة Oracle Cloud Infrastructure المخصصة (OCI)، والتي ستتم استضافتها على مراكز بيانات الشركة.

كما تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل توطين خدمات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتطويرها، والارتقاء بمستوى عروض الخدمات المقدمة في كامل محفظة منتجات ((اتصالات من إي آند)) (&e) وعملياتها التجارية.

كما أبرمت ((أوراكل)) أيضاً اتفاقية تعاون مع شركة دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، لنشر منصة Oracle Alloy التي ستساعد في إطلاق الخدمات السحابية واسعة النطاق لعملاء من القطاع العام في الإمارات.

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