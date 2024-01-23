14.7 مليار درهم إنفاق زوار الإمارات في 2022

انطلقت، أمس في أبوظبي، ((قمة التجارة في الشرق الأوسط))، التي تنظمها المنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية IAAPA، بالتعاون مع ((ميرال)) المتخصصة في تطوير الوجهات، ومكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض.

وأكدت المنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية IAAPA اختيار مدينة دبي لافتتاح مقرها الأول في منطقة الشرق الأوسط، وأشارت المنظمة إلى أن زوار الإمارات أنفقوا نحو 4 مليارات دولار (14.7 مليار درهم) في عام 2022، مؤكدة أن الإمارات من أعلى الدول بالنسبة لإنفاق الزوار خلال عام 2023.

وأكد محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال، في كلمته بافتتاح القمة؛ أن جزيرة ياس واحدة من أبرز الوجهات في منطقة المدن الترفيهية الأسرع نمواً على مستوى العالم. وأوضح أن جزيرة ياس سجلت خلال عام 2023 مستويات أداء مميزة تفوق السنوات السابقة من حيث عدد الزوار ونسب إشغال الفنادق.

وقال الزعابي: شهد فصل الصيف ارتفاع عدد زوار المدن الترفيهية بنسبة 85%، ونمو الإشغال الفندقي بنسبة 90%، وسجلنا في نهاية عام 2023 رقماً قياسياً جديداً في عدد الزوار، الذي ارتفع بنسبة 88% مقارنة بعام 2022؛ كما بلغت نسبة الإشغال الفندقي 75% في شهر نوفمبر من العام الماضي. وأضاف إن جزيرة ياس حصلت أيضاً على أكثر من 130 تكريماً على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تجاوز عدد الفعاليات التجارية الأهداف المحددة لعام 2023.

وكشف بيتر فان دير شانس، المدير التنفيذي ونائب رئيس المنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية IAAPA في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا – في تصريحات للصحافيين - أن زوار دولة الإمارات أنفقوا نحو 4 مليارات دولار (14.7 مليار درهم) في عام 2022، مؤكداً زيادة نسبة إنفاق الزوار بنسبة 18% بالنسبة للمنطقة بصفة عامة حتي عام 2027. وأضاف بيتر فان دير شانس إن المنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية IAAPA اختارت مدينة دبي لافتتاح مقرها الأول في منطقة الشرق الأوسط.

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