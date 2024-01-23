«أنكس» تطلق «برج فنتو» في دبي بـ 470 مليون درهم

كشفت شركة ((أنكس للتطوير)) الشركة التابعة لـ ((أنكس القابضة))، النقاب عن أول دخول لها في قطاع العقارات الفاخرة بدبي بإطلاقها ((برج فنتو)) بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 470 مليون درهم.

ومن المقرر الانتهاء من ((برج فنتو)) في الربع الأخير من عام 2025، ويتضمن ما مجموعه 225 وحدة سكنية فاخرة مفروشة ومجهزة بالكامل. وتتكون الوحدات السكنية من استوديوهات وشقق بغرفة نوم واحدة. ويتألف المشروع من 19 طابقاً سكنياً، مع خدمات أمن على مدار الـ 24 ساعة وخدمة كونسيرج كاملة.

وتضم الشقق كبيرة الحجم شرفات خاصة مصممة وفقاً لمخططات الوحدات الفردية التي تتمتع بإطلالات بانورامية على الخليج التجاري وبرج خليفة ومنطقة وسط مدينة دبي. وتتراوح مساحات الشقق بين 472.86 قدم مربع للإستوديو إلى 1208 أقدام مربعة للشقة بغرفة نوم واحدة.

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