«الدار» تطلق مجمع «سما ياس» يضم 234 وحدة سكنية وسط «ياس بارك»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة الدار العقارية إطلاق مشروع ((سما ياس))، أول مجمع سكني من نوعه وسط أجواء الطبيعة في جزيرة ياس. ويضم مشروع ((سما ياس)) 234 وحدة سكنية محاطة بمساحات خضراء، ومن المقرر إطلاق مبيعات مشروع ((سما ياس)) في 2 فبراير المقبل، وهو يضم ثلاثة أبنية منخفضة الارتفاع توفر شققاً منوعة وحدات بنتهاوس.
ويقع مشروع ((سما ياس)) بجوار ((ياس بارك))، المتنزه العائلي والترفيهي الأول من نوعه في أبوظبي، وسيحظى المقيمون بإمكانية الوصول المباشر إلى مرافق اللياقة البدنية والوسائل الترفيهية، وسيضم ((سما ياس)) منتجعاً صحياً ومساحات تجزئة وخدمة كونسيرج على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع بالإضافة إلى ردهة.
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