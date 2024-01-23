«الدار» تطلق مجمع «سما ياس» يضم 234 وحدة سكنية وسط «ياس بارك»

أعلنت شركة الدار العقارية إطلاق مشروع ((سما ياس))، أول مجمع سكني من نوعه وسط أجواء الطبيعة في جزيرة ياس. ويضم مشروع ((سما ياس)) 234 وحدة سكنية محاطة بمساحات خضراء، ومن المقرر إطلاق مبيعات مشروع ((سما ياس)) في 2 فبراير المقبل، وهو يضم ثلاثة أبنية منخفضة الارتفاع توفر شققاً منوعة وحدات بنتهاوس.

ويقع مشروع ((سما ياس)) بجوار ((ياس بارك))، المتنزه العائلي والترفيهي الأول من نوعه في أبوظبي، وسيحظى المقيمون بإمكانية الوصول المباشر إلى مرافق اللياقة البدنية والوسائل الترفيهية، وسيضم ((سما ياس)) منتجعاً صحياً ومساحات تجزئة وخدمة كونسيرج على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع بالإضافة إلى ردهة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز