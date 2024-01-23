7 مليارات أرباح تاريخية لـ«دبي الإسلامي» في 2023 بزيادة 26 %

أعلن بنك دبي الإسلامي، عن نتائجه المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023، حيث سجل صافي الأرباح للمجموعة نمواً بنسبة 26 % على أساس سنوي ليصل إلى 7,01 مليارات درهم، مقابل 5,55 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام 2022، ويأتي هذا النمو على خلفية ارتفاع الدخل غير الممول، وتراجع خسائر انخفاض القيمة.

وقال البنك إن توزيعات الأرباح المقترحة ستكون بنسبة 45 %، خاضعة لموافقة المساهمين في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية.

وسجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 12 % على أساس سنوي ليصل إلى 268 مليار درهم، كما وصل إجمالي الاكتتابات الجديدة واستثمارات الصكوك في عام 2023 إلى حوالي 88 مليار درهم، مقارنة بـ63 مليار درهم للسنة المالية 2022.

وتراجعت وتيرة دفعات التسوية المبكرة بشكل كبير على مدار العام، بنسبة 31 % على أساس سنوي، ما أدى إلى نمو في صافي التمويلات الجديدة ومدفوعات الصكوك لتصل إلى 29 مليار درهم. وبلغ إجمالي الدخل 20,14 مليار درهم مقارنة بـ14,10 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 43 % على أساس سنوي.

وحقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 11 % على أساس سنوي ليصل إلى 11,66 مليار درهم.

وبلغ صافي الأرباح التشغيلية 8,50 مليارات درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 10 % على أساس سنوي مقارنة بـ7,73 مليارات درهم للسنة المالية 2022.

وشهدت الميزانية العمومية توسعاً قوياً بنسبة 9 % على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 314 مليار درهم.

ووصلت ودائع المتعاملين الآن إلى 222 مليار درهم، بزيادة 12 % على أساس سنوي، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته 37 % من قاعدة ودائع المتعاملين. وتزايد الاهتمام بالودائع الاستثمارية لترتفع مساهمتها في إجمالي الودائع إلى 63 % مرتفعةً من 56 % في نهاية عام 2022.

وبلغت خسائر انخفاض القيمة 1,39 مليار درهم مقارنة بـ2,10 مليار درهم للسنة المالية 2022، بانخفاض قدره 34 %. ومن ناحية أخرى، سجلت خسائر انخفاض القيمة تراجعاً في الربع الأخير من عام 2023 بقيمة 13 مليون درهم بانخفاض نسبته 102 % على أساس سنوي، وبنسبة 103 % على أساس ربع سنوي.

توسع اقتصاد الإمارات

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، يستمر اقتصاد دولة الإمارات بالتوسع على الرغم من تزايد الصعوبات في الأوضاع المالية العالمية على خلفية ارتفاع مستويات التضخم والنمو العالمي المعتدل.

وقد شهدت الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي عاماً قوياً، حيث حققت دبي مكاسب قوية تتجاوز نسبتها 20 % على أساس سنوي، مدعومة بسلسلة قوية من صفقات الاكتتابات العامة وارتفاع حجم التداولات، كما أظهر القطاع المصرفي أيضاً مرونة قوية، مع ميزانيات عمومية صحية ومتنامية وتحقيق أرباح أعلى.

وأضاف، أما بالنسبة للبنك، فقد كان عام 2023 عاماً استثنائياً بكل المقاييس، حيث حقق البنك أعلى ربحية في تاريخه. ويأتي ارتفاع صافي أرباح البنك إلى 7,01 مليارات درهم بزيادة نسبتها 26 % على أساس سنوي، نتيجة مباشرة لجهودنا الاستراتيجية المتواصلة لتنمية هذه المؤسسة الحيوية، وتعزيز ريادتها في مجال التمويل الإسلامي العالمي.

وانطلاقاً من دعمنا الثابت لعام الاستدامة في دولة الإمارات، فإننا مستمرون بالتزامنا بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات لتقديم تمويلات مستدامة بقيمة تريليون درهم على مدى السنوات المقبلة. ولطالما كان بنك دبي الإسلامي في طليعة هذا الالتزام، وذلك من خلال إصدار صكوك مستدامة بقيمة 1.75 مليار دولار لدعم محفظة متنامية من أنشطة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وسيواصل البنك تعزيز ودعم العمل المناخي في الإمارات وخارجها خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال استراتيجية طويلة المدى وضعها البنك للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

نمو استثنائي

من جانبه، قال عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، حقق اقتصاد دبي نمواً استثنائياً خلال عام 2023 بسبب العوامل الهيكلية والدورية بالإضافة إلى تقليص الديون. وسجلت بيانات مؤشر مديري المشتريات في دبي مستوى استثنائياً عند نهاية العام، بلغ 57.7 في شهر ديسمبر، الأمر الذي يمثل تسارعاً صحياً وسليماً. وسجلت مستويات ائتمان البنوك نمواً ملحوظاً، ما يعكس وفرة الفرص والسيولة بما يتماشى مع ازدهار الأنشطة الاقتصادية في جميع القطاعات.

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