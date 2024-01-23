«فيتش»: «ناسداك دبي» يحفظ مكانته عالمياً ضمن أفضل مراكز إدراج الصكوك الدولارية

توقع تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يواصل ((ناسداك دبي)) الحفاظ على مكانته ضمن أفضل مراكز إدراج الصكوك الدولارية في العالم.

وقال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في ((فيتش)): تعتبر الأوضاع الائتمانية لمصدري الصكوك في الإمارات مستقرة، لأن 96.5% من الصكوك هي درجة استثمارية و92% ذات نظرة مستقبلية مستقرة، والرصيد ذو نظرة مستقبلية إيجابية.

ومن المتوقع أيضاً أن ترتفع حصة إصدارات الصكوك والدرهم في مزيج أسواق رأس المال في الإمارات في ظل تنفيذ الحكومة للإطار النقدي بالدرهم، وسعي المصدرين إلى تنويع التمويل، والطلب القوي من المستثمرين، بما في ذلك البنوك الإماراتية التي لديها سيولة قوية.

وقد ارتفعت حصة الدرهم في مزيج أسواق رأس المال القائمة إلى 20.5% في نهاية 2023 من 0.5% في 2020، وكان معظم الرصيد بالدولار. وبدأت الحكومة الاتحادية بإصدار سندات الخزانة بالدرهم في 2022، ولم يتم إصدار سوى صكوك الخزانة بالدرهم بعد الربع الثاني من 2023. وفي 2023، توسع إصدار الصكوك بجميع العملات بنسبة 115% على أساس سنوي

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