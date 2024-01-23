منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس «مبادلة للاستثمار»

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة شركة ((مبادلة للاستثمار))، اجتماع مجلس إدارة الشركة في قصر الوطن بأبوظبي.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع خطة العمل والميزانية السنوية للشركة للعام 2024، كما ناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

حضر الاجتماع سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ((مبادلة للاستثمار))، ومعالي عبدالحميد محمد سعيد، ومعالي سيف سعيد غباش أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

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