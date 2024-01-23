قصف أمريكي يستهدف مقرات أمنية في محافظتي بابل والأنبار بالعراق

أفاد مصدر أمني في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء بأن قصفا أمريكيا استهدف مقرات أمنية بمنطقة جرف الصخر في محافظة بابل وسط العراق والقائم في محافظة الأنبار غرب العراق.

ونقل الموقع الإلكتروني لقناة السومرية عن المصدر قوله إن "ضربة جوية أمريكية وقعت في منطقة السعيدات بجرف النصر (الصخر) مستهدفة مدرسة عسكرية".

وأضاف أن "المدرسة كانت متروكة لحظة الاستهداف"، مشيراً إلى أن الضربة "لم تسفر عن ضحايا".

وأوضح المصدر ذاته أن "قصفاً استهدف مقرات أمنية في قضاء القائم غربي العراق"، دون الإشارة إلى وقوع خسائر.





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