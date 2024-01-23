أرباح نتفليكس تقفز في الربع الأخير لكن دون توقعات وول ستريت

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت مجموعة "نتفليكس" للترفيه عبر الإنترنت إن أرباح الربع الأخير زادت عن نفس الفترة من العام الماضي لكنها جاءت أقل من توقعات "وول ستريت".
وبلغت أرباح الشركة 84ر937 مليون دولار، أو 11ر2 دولار للسهم الواحد، مقابل 28ر55 مليون دولار، أو 12ر0 دولار للسهم، في الربع الأخير من العام الماضي.
وكان محللون يتوقعون أن تربح الشركة في المتوسط 22ر2 دولار للسهم. وعادة ما تستبعد تقديرات المحللين العناصر الخاصة.
وارتفعت إيرادات الشركة للربع بنسبة 5ر12% إلى 83ر8 مليارات دولار من 85ر7 مليارات دولار في العام الماضي.
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