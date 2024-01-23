أرباح نتفليكس تقفز في الربع الأخير لكن دون توقعات وول ستريت

قالت مجموعة "نتفليكس" للترفيه عبر الإنترنت إن أرباح الربع الأخير زادت عن نفس الفترة من العام الماضي لكنها جاءت أقل من توقعات "وول ستريت".

وبلغت أرباح الشركة 84ر937 مليون دولار، أو 11ر2 دولار للسهم الواحد، مقابل 28ر55 مليون دولار، أو 12ر0 دولار للسهم، في الربع الأخير من العام الماضي.

وكان محللون يتوقعون أن تربح الشركة في المتوسط 22ر2 دولار للسهم. وعادة ما تستبعد تقديرات المحللين العناصر الخاصة.

وارتفعت إيرادات الشركة للربع بنسبة 5ر12% إلى 83ر8 مليارات دولار من 85ر7 مليارات دولار في العام الماضي.





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