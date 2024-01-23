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تشيلسي يكتسح ميدلسبرة بسداسية ويبلغ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

1/23/2024 7:23:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تأهل تشيلسي إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، وذلك عقب اكتساحه ضيفه ميدلسبرة 6 /1، الثلاثاء، في إياب قبل نهائي المسابقة.

وكان ميدلسبرة قد فاز ذهابا 1 /صفر، ليتأهل تشيلسي إلى المباراة النهائية بفوزه 6/2 في مجموع المباراتين.

وسيلتقي تشيلسي مع الفائز من مواجهة ليفربول ومضيفه فولهام التي تقام اليوم الأربعاء، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز ليفربول على ملعبه 2 /1.

وتقدم تشيلسي عن طريق هدف عكسي سجله جوني هاوسون لاعب ميدلسبرة بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 15، قبل أن يضيف إنزو فيرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 29.

وفي الدقيقة 36 سجل أكسل ديساسي الهدف الثالث، بينما أضاف كول بالمر الهدف الرابع في الدقيقة 42.

وسجل تشيلسي هدفه الخامس في الدقيقة 77 عبر بالمر مجددا، بينما اختتم نوني مادويكي السداسية في الدقيقة 81، وسجل مورجان روجرز هدف ميدلسبرة الوحيد في الدقيقة 88.


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