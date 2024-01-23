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أول تعليق من بلماضي بعد خسارة الجزائر أمام موريتانيا ووداع أمم أفريقيا

1/23/2024 7:23:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم إنه يتحمل مسؤولية خروج الخضر كاملة من الدور الأول لبطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وخسر المنتخب الجزائري من نظيره الموريتاني بهدف واحد دون رد مساء الثلاثاء، في ختام مباريات المجموعة الرابعة.

وقال بلماضي، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، إنه سيحسم مصيره بعد العودة للجزائر، مرجحا نهاية عهده على رأس المنتخب الجزائري.

واشتكى بلماضي، من افتقاد فريقه للفعالية ولعدم التوفيق في التغييرات التي قام بها، مشيرا في نفس الوقت إلى وجود "أخطاء تحكيمية".

وودعت الجزائر البطولة من الدور للمرة الثانية على التوالي بعد تذيلها ترتيب المجموعة الرابعة، بينما رافقت موريتانيا أنجولا وبوركينافاسو إلى ثمن النهائي.


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