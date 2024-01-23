ليفربول يحاول نزع فتيل الخلاف مع منتخب مصر بشأن عودة صلاح

حاول نادي ليفربول نزع فتيل الخلاف مع منتخب مصر بشأن إصابة محمد صلاح من خلال التأكيد على أنهم سيبذلون قصارى جهدهم ليكون جاهزًا في الوقت المناسب لنهائي كأس الأمم الأفريقية الشهر المقبل حال وصول الفراعنة للمباراة النهائية.

وفي حديثه قبل مباراة إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة مساء الأربعاء أمام فولهام، قال بيب ليندرز، مساعد يورغن كلوب، إن قرار عودة صلاح من ساحل العاج تم اتخاذه بالاشتراك مع الطاقم الطبي المصري لمساعدة اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا على التعافي من تمزق في أوتار الركبة.

وكان لاعب خط الوسط المصري السابق أحمد حسن قد أكد خلال برنامج تليفزيوني أن قائد المنتخب الوطني يجب أن يبقى لدعم زملائه في الفريق، لكن ليندرز رد قائلاً: "يجب ألا تشك أبدًا في التزام محمد صلاح".

وأضاف أنه يعلم شعور مشجعي منتخب مصر جراء غياب نجمهم الأول، مؤكداً أن "السبب الوحيد الذي جعل فريقهم الطبي وفريقنا يقرر عودته هو منحه أفضل فرصة ممكنة ليكون متاحًا إذا وصلت مصر إلى النهائي (في 11 فبراير)."

ونوه أن الفريق الطبي المصري أجرى فحصًا تفصيليًا وتبين أن هناك تمزقًا في أوتار الركبة. وهذا يعني أن صلاح سيغيب بين ثلاثة أو أربعة أسابيع إذا سارت الأمور على ما يرام.

ومن المقرر أن يعود صلاح إلى ميرسيسايد اليوم الأربعاء، وأضاف بيب ليندرز لقد اتخذنا القرار الأفضل بالنسبة له، للتعافي السريع حيث سيكون تحت إشراف الفريق الطبي لليفربول.

انتقد ليندرز مدرب مصر روي فيتوريا كلوب لتعليقه على إصابة صلاح قبل مباراة بلاده مع الرأس الأخضر يوم الاثنين، والتي شاهدها المهاجم من المدرجات، وتأهلت مصر إلى دور الـ16 بالتعادل 2-2.

وفاز ليفربول بجميع مبارياته الثلاث منذ رحيل هدافه للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، حيث سجل كل من ديوجو جوتا وداروين نونيز هدفين في الفوز 4-0 يوم الأحد على بورنموث.

حافظ ليفربول على سعيه للفوز بأربعة ألقاب على الرغم من قائمة الإصابات الكبيرة بفضل البدلاء الشباب كونور برادلي وهارفي إليوت وجاريل كوانساه.









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