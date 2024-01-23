بنمو 30% .. 13 ألف زائر لمعرض «عالم القهوة 2024»

سجل معرض "عالم القهوة 2024"، الذي تنظّمه "دي إكس بي لايف"، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع "جمعية القهوة المختصّة" العالمية في يومه الختامي.. إقبالًا واسعًا من الزوّار والمهتمّين بصناعة القهوة ومنتجاتها.

واجتذب المعرض خلال أيامه الثلاثة أكثر من 13,000 زائر متخصص، بنمو 30% عن العام الماضي، كما تخلّل اليوم الأخير الإعلان عن الفائزين بـ "البطولة الوطنية لفن اللاتيه" و"بطولة الإمارات الوطنية للباريستا"، التي تنافس فيها أبرز المحترفين في تحضير القهوة في دولة الإمارات، للفوز باللقب والتأهل لتمثيل الدولة في "البطولة العالمية للباريستا" التي تُقام سنويًا.

وفازت ميكايلا رنازول، من تيبيكا كوفي بالمرتبة الأولى، بينما فاز كمال رسياد، من آرتشرز كوفي، بالمرتبة الثانية، فيما حققت نوران البناي، من كوفي أركيتكتشر المرتبة الثالث؛ كما شهد اليوم الإعلان عن الفائزين في البطولة الوطنية لفن اللاتيه، حيث فاز موندريك ألباس من جولد بوكس روستيري في المرتبة الأولى، وأنجيلو لاغاتا في المرتبة الثانية، بينما حل جاتفيكلي رايموند أمبوان من DRVN By Porsche ثالثاً.

وتضمّنت فعاليات اليوم الختامي إقامة ثلاث محاضرات، تحدّثت في المحاضرة الأولى ديميان، وميرجين من شركة "أبرو"، وكان عنوان المحاضرة الثانية التي ألقاها بين هيلت، مدير برنامج التدريب المعتمد في جمعية القهوة المختصة: "مقدّمة إلى دبلوم مهارات جمعية القهوة المختصة الجديد"؛ وتناول أندرياس زيندر في المحاضرة الثالثة موضوع: "اقتصادات مصانع استخلاص القهوة: تحليل عوائد الاستثمار من أجل الاستدامة".

وقال خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس التنفيذي لـ "دي. إكس. بي. لايف".. إن نسخة هذا العام من "عالم القهوة" في دبي استقطبت اهتمامًا واسعًا من المهتمين بصناعة القهوة، وسجّلت حضورًا لافتًا من العلامات التجارية العالمية، متيحةً منصةً عالمية لعرض منتجات القهوة ومعدّات تحضيرها.

وشكل المعرض منصّة رائدة جمعت المزارعين والتجّار والمصنّعين والموزّعين والشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المقاهي والمحامص والفنادق ومحبي ومتذوّقي القهوة والباريستا من 51 دولة؛ وشهد خلال أيامه الثلاثة حضور آلاف الزوّار، ومشاركةً واسعة من أكثر من 1,650 شركة وعلامة تجارية متخصصة في صناعة القهوة محليًا وإقليميًا وعالميًا.

وسوف تقام الدورة الرابعة من معرض "عالم القهوة - دبي" خلال الفترة من 10 إلى 12 فبراير من العام المقبل.





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